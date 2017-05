Zlatan, zostaň, a máš moju manželku! Presviedčal Ibrahimoviča fanúšik Manchestru United

ŠTOKHOLM 25. mája (WebNoviny.sk) – Zranený švédsky futbalový bombardér Zlatan Ibrahimovič v stredajšom finále Európskej ligy v Štokholme nebol na trávniku a ani medzi náhradníkmi Manchestru United.

Napriek tomu sa postaral o rozruch v dejisku finále Friends Arene, ktorú na svojom instagramovom konte premenoval na “Zlatan Arenu” a nechal sa vyfotiť s víťazným pohárom po triumfe ManUtd nad Ajaxom Amsterdam (2:0).

Welcome to the Zlatan Arena Príspevok, ktorý zdieľa IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic), Máj 24, 2017 o 11:43 PDT

Prišiel na golfovom autíčku

Na štadión dorazil na golfovom autíčku, tzv. buggy s vyloženou nohou, keďže je po operácii kolena, ktorá si vyžiada ešte niekoľkomesačnú nútenú absenciu. Pohyboval sa v spoločnosti ďalších dvoch zranených hráčov United Luka Shawa a Marcosa Roja a na rozdiel od nich nemal na sebe oblek.

Pozornosť zaujal aj fotografiou pred bannerom, na ktorom mu istý rozjarený fanúšik United ponúkal svoju ženu výmenou za zotrvanie Ibrahimoviča na Old Trafforde. “Zlatan, zostaň a môžeš súložiť s mojou ženou,” znela netradičná ponuka na transparente.

Zranil sa vo štvrťfinále Európskej ligy

Už 35-ročný fenomén svetového futbalu Ibrahimovič odohral v drese United necelú jednu sezónu a stihol nastrieľať 28 gólov.

Počas aprílovej odvety štvrťfinále Európskej ligy s Anderlechtom Brusel si škaredo podvrtol pravé koleno pri dopade z výskoku, keď si hruďou spracovával jednu z mnohých nakopávaných lôpt do šestnástky súpera. Vážne si pritom poškodil kolenný väz a prvé odhady jeho návratu smerovali až do januára 2018. V tejto súvislosti sa hovorilo o jeho konci na Old Trafforde.

“Ľutujem, že som nemohol odohrať toto finále. Keď sa zvíťazí, každá bolesť ide bokom. O pár týždňov budem naspäť na trávniku. Kde? To sa ešte uvidí,” povedal Ibrahimovič v rozhovore pre Sky Italia, ktorý prebrali anglické médiá. “Dnes som mal odlišnú úlohu – podpornú, ale to jedno. Keď sa vyhrá, všetko je v poriadku. Toto je kolektívna trofej. Vo futbale je to tak, že víťazíme aj prehrávame spolu,” dodal Ibrahimovič.