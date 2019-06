Zlatovláska v paláci. Bude inaugurácia prvej slovenskej prezidentky iná? (podcast)

BRATISLAVA 4. júna (WebNoviny.sk) – Pozná protokol rozdiel medzi ženskou a mužskou hlavou štátu? Zmení sa život v prezidentskom paláci po nástupe Zuzany Čaputovej? Zisťovali sme u odborníkov na protokol.

„Sme parlamentná republika a nastupujúca prezidentka na seba zoberie všetky práva a povinnosti hlavy štátu. Protokol je rovnaký ako v prípade jej mužských predchodcov a nerozlišuje pohlavie,” hovorí odborníčka na protokol Mária Holubová. Jediný rozdiel bude v jej oslovení.

Inaugurácia, teda verejné uvedenie do funkcie, ako ju na Slovensku poznáme dnes, dostala svoju podobu pred 100 rokmi, keď prezidentský sľub skladal prvý československý prezident Tomáš Garique Masaryk. Prezidentskej inaugurácii predchádzali korunovácie. „Už v 16.storočí sa kráľovné korunovali úplne rovnako ako mužskí panovníci,” upozorňuje Holubová. A to sa o rovnosti pohlaví vtedy ani nesnívalo …

Nie sme v Amerike

Keď v roku 1789 do funkcie nastúpil George Washington, ustanovil 26.november za Deň vďakyvzdania. Odvtedy každý americký prezident spája svoju inauguráciu s nejakým výnimočným aktom. Môže sa pre niečo podobné rozhodnúť aj Zuzana Čaputová?

„Program ceremónie je daný a nemal by sa meniť. Je to ako rituál,” radí Mária Holubová, expertka na dejiny medzinárodných vzťahov.

Prvý deň novej prezidentky sa začne zložením sľubu do rúk predsedu Ústavného súdu SR, nasledovať bude prechádzka mestom do Dómu sv. Martina v Bratislave, kde sa zúčastní cirkevného chválospevu Te Deum. Odtiaľ jej cesta pokračuje do prezidentského paláca.

Šatník najvyššej kvality

Odborníčka na protokol oceňuje rozhodnutie Zuzany Čaputovej nosiť väčšinou šaty.

Jej návrhárke (niektoré modely sú z dielne Dany Kleinert) radí, aby vyberala prírodné nekrčivé materiály, perfektne ušité, aby kamery nemali možnosť zachytiť nejaký nepríjemný nedostatok.

„Nastupujúca prezidentka by sa mala riadiť farebným minimalizmom, potom si bude môcť dovoliť výraznejšie líčenie,” odporúča expertka.

Čierna, vínová, karmínová, odtiene modrej s výnimkou tyrkysovej. Takéto farby pristanú Zuzane Čaputovej.

Vlasy ako značka

„Žiarivé, zdravé vlasy sú jej značka,” hovorí Mária Holubová, ktorá dúfa že novú pani prezidentku nebude nikto nahovárať na radikálnu zmenu účesu, strihu či vypínanie vlasov.„Takto vstúpila na scénu a je to krásna klasika.” Jedinou príležitosťou na vypnutie vlasov do štylizovaného účesu by bol ples a dekoltovaná dlhá róba, inak môže nosiť Zuzana Čaputová vlasy stále rozpustené.

Nech zostane taká ako je

Devízou nastupujúcej prezidentky je prirodzenosť. Zhodujú sa odborníci i veľká časť verejnosti. Už krátko po nástupe bude musieť urobiť rozhodnutia, ktoré sa nebudú páčiť niektorým politickým stranám. Príde aj o súkromie. A hoci chce byť nadstraníckou a skoncovať s polarizáciou spoločnosti, nevyhne sa kritickým názorom.

„Nech sa rozhodne akokoľvek, musí si za tým stáť a dopredu počítať, že bude mať podporovateľov aj odporcov. Musí sa naučiť povzniesť sa nad veci,” radí historička a odborníčka na protokol Mária Holubová, ktorá pô í na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a na pražskej Vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov.