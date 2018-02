ZOH 2018 v Pjongčangu (online hokej – zápas o postup do štvrťfinále): Slovensko – USA

PJONGČANG 19. februára (WebNoviny.sk) – Slovenskí hokejisti hrajú v utorok od 4:10 SEČ na zimnej olympiáde v Pjongčangu play-off zápas o postup do štvrťfinále mužského turnaja. Ich súperom sú Američania, ktorým v základnej B-skupine podľahli 1:2.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho začali turnaji senzačným víťazstvom nad OŠR (Rusko), keď otočili výsledok z 0:2 na 3:2, ale v ďalších zápasoch už ťahali za kratší koniec. Spomínaným Američanom podľahli 1:2 a svoje vystúpenie v „béčku“ zakončili prehrou so Slovincami (2:3 po sam. nájazdoch). Ak by Slovincov zdolali v riadnom hracom čase skupinu by vyhrali, ale prehra znamenala nakoniec posledné miesto.

Víťaz utorňajšieho zápasu vo štvrťfinále narazí na Čechov, ktorí vyhrali základnú A-skupinu, keď postupne zdolali Kórejskú republiku (2:1), Kanadu (3:2 po sam. nájazdoch) a Švajčiarsko (4:1). Štvrťfinálový súboj medzi víťazom zápasu USA – Slovensko aj Českom je na programe v stredu od 12:10 miestneho času (4:10 SEČ).

ZOH 2018 v Pjongčangu

HOKEJ: play-off o štvrťfinále

hrá sa v Gangneung Hockey Centre