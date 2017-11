Zomrel herec a hudobník David Cassidy, do nemocnice ho priviezli so zlyhaním orgánov

BRATISLAVA 22. novembra (WebNoviny.sk) – Vo veku 67 rokov zomrel v utorok americký herec a spevák David Cassidy. Smutnú správu v mene jeho rodiny potvrdila jeho publicistka Jo-Ann Geffen.

„David zomrel obklopený tými, ktorých miloval, s radosťou v srdci a oslobodený od bolesti, ktorá ho tak dlho trápila,“ uviedla v stanovisku. Rodáka z New Yorku, ktorý začiatkom tohto roka oznámil, že trpí demenciou, minulý týždeň hospitalizovali na Floride pre viacnásobné zlyhanie orgánov.

David Bruce Cassidy sa narodil 12. apríla 1950. Preslávil sa v seriáli The Partridge Family (1970 – 1974), neskôr účinkoval napríklad v televíznom projekte David Cassidy – Man Undercover (1978 – 1979) či filmoch Instant Karma (1990), The Spirit of ’76 (1996) alebo Popstar (2005).

Debutový album Cherish a jeho nasledovníka Rock Me Baby vydal v roku 1972. S treťou nahrávkou Dreams are Nuthin’ More than Wishes (1973) sa mu podarilo dobyť UK Chart.

Na konte má aj albumy The Higher They Climb (1975), Home Is Where the Heart Is (1976), Romance (1985), Didn’t You Used to Be? (1992) či Old Trick New Dog (1998). Počas svojej hudobnej kariéry predal po celom svete viac ako 30 miliónov nahrávok.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.