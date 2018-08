Akadémia vied môže žiadať o eurofondy, problémom je vec s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja

BRATISLAVA 15. augusta (WebNoviny.sk) – Najvypuklejším problémom pre Slovenskú akadémiu vied (SAV) je záležitosť s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Povedal to predseda akadémie Pavol Šajgalík s tým, že ministerstvo školstva dalo Agentúre odporučenie, aby s Akadémiou neuzatvárali zmluvy.

Ministerka školstva Martina Lubyová vyhlásila v utorok päť výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja vo výške 288 miliónov eur. Lubyová na tlačovej besede zároveň oznámila, že o podporu projektov sa môže uchádzať aj SAV.

„Keď sa môžeme uchádzať o eurofondy, potom nerozumiem, prečo priamo ministerstvo školstva dalo Agentúre na podporu výskumu a vývoja pokyn, aby s nami neuzatvárali zmluvy. Je to pre nás ťažko pochopiteľné, keďže ministerstvo školstva sa vyjadruje v tom zmysle, že vlastne sa nič nedeje a akadémia si žije svojím normálnym životom,“ vysvetlil Šajgalík.

Partneri odstupujú od projektov

Národná rada SR v minulom roku schválila Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii, na základe ktorého sa mali od 1. júla všetky organizácie SAV stať verejnými výskumnými inštitúciami. Aby mohli verejné výskumné inštitúcie vzniknúť, je potrebné, aby ich ministerstvo školstva zapísalo do registra. To sa do dnešného dňa nestalo.

„Inštitúcie momentálne nemôžu nakladať s peniazmi na nákup techniky, služobné cesty si zamestnanci hradia z vlastného vrecka, nie je možné zapájať sa do projektov či grantov. Nezanedbateľná je duševná ujma. V situácii, keď vedci necítia podporu zo strany štátu, ale čelia nezmyselným prekážkam, je atraktivita tohto povolania vážne ohrozená,“ povedala hovorkyňa Akadémie Monika Hucáková.

Pre situáciu, v akej sa SAV momentálne nachádza, začali odstupovať od pripravovaných projektov potenciálni partneri. „Najmä projekty z Horizontu 2020 sú ohrozené. Tento problém sa musí vyriešiť skôr, ako niekedy v septembri. Do zasadnutia vlády SR by sme mali mať jasné stanovisko, ako sa bude táto situácia ďalej vyvíjať a my veríme, že sme v absolútnom práve,“ povedal predseda SAV.

Ministerka podľa Gröhlinga zavádza

Podľa poslanca NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a tímlídra strany pre školstvo Branislava Gröhlinga samotná ministerka koná protichodne.

„Ministerka tvrdí, že ústavy SAV môžu čerpať eurofondy, čo je zavádzanie. Ale predtým ministerstvo zakázalo Agentúre na podporu výskumu a vývoja, ktorá prerozdeľuje eurofondy, podpisovať zmluvy so SAV. Vyzerá to tak, že už ani samo ministerstvo netuší, čo robí,“ uviedol poslanec v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková. Gröhling dodal, že ministerka do situácie vnáša ešte väčší chaos.