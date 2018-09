Andrea Turčanová znova bojuje o post primátorky Prešova, hovorí aj o údajne vysokej zadlženosti

PREŠOV 10. septembra (WebNoviny.sk) – Do boja o primátorské kreslo v Prešove sa opäť zapojí aj súčasná prvá žena mesta Andrea Turčanová. Do volieb ide ako členka Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) aj s podporou ďalších dvoch pravicových strán – Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a hnutia NOVA.

Ekologická katastrofa

Ako v pondelok uviedla pred novinármi Turčanová, za štyri roky sa v Prešove zrealizovalo zhruba 500 investičných akcií. Z toho 44 veľkých projektov bolo podporených z dotačných zdrojov sumou takmer 14 miliónov eur. V ďalšom období by sa chcela Turčanová pokúsiť posunúť mesto ešte ďalej.

„V prvom rade potrebujeme dokončiť hokejový a futbalový štadión, pokračovať vo výstavbe nájomných bytov, ako aj v revitalizácii prírodného kúpaliska Delňa,“ povedala primátorka, ktorá chce z Delne vytvoriť mestské centrum športov s celoročným využitím.

Zo športovísk pripomenula aj postupnú rekonštrukciu prešovského cyklistického velodrómu. Za slabinu považuje chýbajúce oddychové plochy. Jej dlhoročnou víziou je centrálny mestský park. Revitalizovať plánuje aj Záhradu umenia a chce tiež riešiť problém Solivarov, kde hrozí ekologická katastrofa.

Rekonštrukcie škôl aj nákupných stredísk

V oblasti dopravy chce pokračovať v rekonštrukcii komunikácií v najbližšom centre mesta. Sústrediť sa chce aj na nemotorovú dopravu. Ako pripomenula, v tomto volebnom období pribudlo v meste sedem cyklochodníkov.

Začala sa tiež rekonštrukcia predstaničného priestoru za vyše dva milióny eur. V meste doteraz pribudlo aj 1 139 parkovacích miest, za prioritu v ďalšom období považuje dotiahnutie systému parkovania. Ešte v tomto volebnom období sa pritom má odhlasovať stratégia rozvoja dopravy v meste, tzv. Masterplan, ktorý nastaví úlohy na ďalšie obdobie. „Týmto by sme ukončili hlavnú etapu prác,“ dodala Turčanová.

Pokračovať chce aj v rekonštrukciách škôl, ale aj nákupných stredísk, ktoré majú podľa nej slúžiť na stretávanie sa ľudí. „Zabudnúť nemožno ani na sociálne služby. Chceme stavať zariadenie opatrovateľskej služby a seniorský dom,“ konkretizovala Turčanová.

Zadlženosť mesta

Dotkla sa aj témy údajnej vysokej zadlženosti mesta, ktoré sa stalo predvolebnou témou. „Je pravda, že zadlženosť v roku 2014 bola o zhruba 1,5 milióna eur nižšia, ale v tom čase sme mali úvery na úrok 2,5 percenta. Tie sme reštrukturalizovali. Zobrali sme úver z Európskej investičnej banky za 0,6 percenta. Teda veľmi výhodný úver, ktorý je vyšší ako sú úroky, keď máme peniaze na našich účtoch v bankách. Keďže sme boli pripravení ísť do veľkých rozvojových projektov, zatiaľ sme čerpali dve tranže v objeme 8,3 milióna eur a môžeme ešte čerpať tretiu tranžu. Takisto máme tri milióny, ktorými splácame opravené chodníky a cesty, kde bol rozsah takmer 10 miliónov,“ vysvetlila súčasná primátorka, podľa ktorej je finančná kondícia mesta a hospodárenie ďaleko lepšie ako v čase jej nástupu do funkcie.

Svedčiť o tom má aj to, že kým pri jej nástupe bol stav fondov, vrátane rezervného fondu, vo výške 675-tisíc eur, v súčasnosti je viac ako päť miliónov. Za rovnaké obdobie sa zhodnotil aj majetok mesta o vyše 7,2 milióna eur a prostriedky na účtoch stúpli z necelých troch miliónov na vyše 16,1 milióna eur.

Strany postavili spoločných kadidátov

Turčanovej v pondelok vyjadril podporu predseda Prešovského samosprávneho kraja a podpredseda KDH Milan Majerský, podpredseda PSK a poslanec NR SR za stranu OĽaNO Jozef Lukáč a podpredsedníčka hnutia NOVA a poslankyňa PSK Viera Leščáková. Strany postavili do volieb aj spoločnú kandidačnú listinu, na ktorej má KDH 18, OĽaNO 13 a NOVA troch kandidátov na poslancov.

Šesť z nich pôsobí aj v aktuálnom mestskom zastupiteľstve. Turčanová odhaduje, že jej kampaň by podobne ako pred štyrmi rokmi mala stáť niečo vyše 20-tisíc eur. „Nepôjdem do žiadnych megalomanských reklamných kampaní, ale budem mať pár billboardov a postavím to zase na tom, že sa budem stretávať s občanmi“.

Kandidatúru na post primátora mesta Prešov okrem Turčanovej ohlásil aj mestský poslanec Richard Drutarovský, ktorý kandiduje ako nezávislý s podporou koalície SPOLU – občianska demokracia, Progresívne Slovensko a OKS. Podporovať ho bude 14 kandidátov na poslancov, ktorých dnes v Prešove predstavil.

Vyberali kvalitných ľudí

„Nemá zmysel dávať kandidátov iba kvôli tomu, aby boli na kandidátke. Snažili sme sa vybrať kvalitných ľudí, ktorým sa pozdáva vízia, ktorú som predstavil a sú ochotní sa podieľať na plnení akčného plánu a dosiahnuť tie ciele, ktoré mám v programe,“ uviedol pre agentúru SITA Drutarovský, ktorý dnes predstavil „Víziu pre zobudený Prešov“ s desiatimi cieľmi pre prvých sto dní v úrade. Konkrétny program predstaví počas volebnej kampane.

Ako nezávislý sa o post primátora uchádza bývalý mestský poslanec a podnikateľ Stanislav Grega, s podporou strán vládnej koalície Smer-SD, SNS a Most-Híd kandiduje Miroslav Benko a svoju kandidatúru na post primátora ohlásil aj právnik a krajský poslanec Pavel Hagyari.

Šiestym kandidátom je podnikateľ a podpredseda strany Šanca František Oľha, ktorý do boja o primátorskú stoličku vstupuje s podporou pravicovej koalície Sloboda a Solidarita (SaS) – Sme Rodina – Šanca – Demokratická strana a občianskych aktivistov v hnutí #sompresovcan. Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra, uzávierka kandidačných listín je 11. septembra.