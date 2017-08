Armáda predstavila plán útoku na Guam, Kim Čong-un bude sledovať správanie Američanov

SOUL 15. augusta (WebNoviny.sk) – Severokórejská armáda predstavila svojmu lídrovi Kim Čong-unovi plány na vystrelenie rakiet smerom k ostrovu Guam.

Podľa štátnej tlačovej agentúry Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) vodca komunistického štátu počas prehliadky armádnych strategických síl pochválil zostavenie “podrobného a dôkladného plánu” a vyjadril sa, že bude sledovať “pochabé a hlúpe správanie sa Amíkov”, než sa rozhodne či nariadi raketový test, alebo nie.

Na fotografiách ho možno vidieť ako sedí za stolom s veľkou mapou, na ktorej je vyznačená priama linka medzi severovýchodným pobrežím štátu a Guamom vedúca ponad Japonsko, čo zrejme ukazuje letovú trastu rakety, píše americká agentúra AP.

Môže dôjsť k poľaveniu napätia

Kim Čong-un a Severná Kórea vystrelia rakety, keď Američania “nepoľavia v ich extrémne nebezpečných, ľahkovážnych krokoch na Kórejskom polostrove a jeho okolí”, píše štátna agentúra.

USA by mali “rozmýšľať rozumne a súdiť poriadne”, aby sa vyhli hanbe, dodáva. Vyjadrenia severokórejského lídra naznačujú, že by mohlo dôjsť k poľaveniu napätia, ak USA urobia niečo, čo by Pchjongjang považoval za krok späť od predošlých “extrémne nebezpečných, ľahkovážnych činov”.

Toto však môže skomplikovať plánované spoločné vojenské cvičenie USA a Južnej Kórey, informuje AP.

Štyri balistické rakety

Severná Kórea svoje plány s raketami oznámila minulý týždeň vo štvrtok. Malo by ísť o štyri balistické rakety typu Hwasong-12, pričom dopadnúť by mali do vôd v okolí malého tichomorského ostrova Guam, kde majú USA vojenské základne.

Americký prezident Donald Trump krajinu varoval, aby tak nerobila, inak “bude čeliť ohňu a besneniu, aké ešte tento svet nevidel”. Vláda v Pchjongjangu tieto slová odmietla ako “kopu nezmyslov”.