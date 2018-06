Bez hráčov ako Ramos nedokážu Chorváti zostaviť víťazný tím, tvrdí niekdajší útočník Bokšič

MARSEILLE 13. júna (WebNoviny.sk) – Niekdajší chorvátsky futbalový útočník Alen Bokšič si myslí, že ak chcú byť jeho krajania úspešní na blížiacich sa majstrovstvách sveta v Rusku (14. júna – 15. júla), musia sa poučiť z minulosti a nesmú byť nedisciplinovaní.

Dôležitá disciplína

„Chorvátsko má skvelých futbalistov, ale musia dodržiavať disciplínu. V tíme mi chýba vodca, ktorý by usmernil ostatných, keď sa veci nejdú správnym smerom. Škoda, že za nás nehrá taký Sergio Ramos, ktorý vždy vie, ako účinne zmeniť vývoj zápasu. Vezmime si napríklad finále Ligy majstrov. Prítomnosť Ramosa v tomto zápase bola rovnako dôležitá ako geniálne ´nožničky´ Garetha Bala. Bez hráčov ako Ramos nikdy nedokážete zostaviť víťazný tím,“ povedal 48-ročný rodák z Makarskej podľa webu goal.com.

Bokšič sa nedávno zastavil v Marseille, kde ako mladý 23-ročný hráč v drese miestneho klubu Olympique v sezóne 1992/1993 vyhral premiérovú edíciu Ligy majstrov. Ako je známe, bývalý prezident Marseille Bernard Tapie bol krátko po tom v roku 1993 obvinený z ovplyvnenia ligového stretnutia vo Francúzsku, čo viedlo k zostupu klubu z azúrového pobrežia do druhej najvyššej súťaže.

Dvakrát hral na majstrovstvách sveta

„Boli sme skvelý tím a mali sme toho najlepšieho prezidenta. Kúpil nám zápas a ešte nám vyplatil prémiu za víťazstvo. Neskôr ho za jeho činy potrestali, ale my, hráči, sme sa pri ňom mali dobre. Keď som prišiel do Marseille, bol som veľmi mladý. Hral som však s Rudim Völlerom, ktorý bol odo mňa starší. Bol to perfektný útočný partner. Nebol sebecký a pomáhal mi, aby som strelil čo najviac gólov,“ doplnil Alen Bokšič.

Bývalý hráč Juventusu Turín, Lazia Rím či FC Middlesbrough bol dvakrát účastníkom MS. V Taliansku 1990 ešte ako juhoslovanský reprezentant nedostal šancu v konkurencii skúsenejších Zlatka Vujoviča a Darka Pančeva.

Na MS 1998, kde Chorváti získali historický bronz, necestoval pre zranenie. Debutu na „mundiale“ sa tak dočkal až ako 32-ročný v roku 2002 v Kórejskej republike a Japonsku.