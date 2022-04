Som nesmierne pobúrený

Na čele nášho štátu momentálne nestoja, ale iba poklonkujú, akési karikatúry na politikov. Sú to iba slaboduchí propagátori centristických manierov, svojich odborných poradcov. Tí im stoja rovno za chrbtom a našepkávajú im repliky zo scenára. Je to výkvet tých najhanebnejších pseudopolitikov karpatského typu. Nemajú žiadnu politickú agendu, žiadny program, žiadnu víziu budúcnosti, žiadny plán. Iba zodpovedne hrajú svoje pridelené herecké úlohy, pričom nám rozkladajú krajinu rovno pred očami a klamú nám priamo do ksichtu.