Bugárovi píšu, nech mu dcéru zabije mafia. Pobúrili ho aj výroky Matoviča

BRATISLAVA 16. marca (WebNoviny.sk) – Predseda Mosta-Híd Béla Bugár zažaluje na súde predsedu OĽaNO Igora Matoviča za jeho štvrtkové vyhlásenia. Matovič povedal, že Most-Híd udržalo v koalícii sedem miliárd v eurofondoch, ktoré má strana na starosti.

„Jediná motivácia skorumpovaných strán v politike je mať prístup k eurofondom,“ povedal Matovič s tým, že podiel eurofondov v správe Mosta je najväčší zo všetkých koaličných strán. „Bugárovi od začiatku išlo o peniaze,“ vyhlásil Matovič s tým, že strana už po druhýkrát zradila ľudí.

Bugár sa v rozhovore pre agentúru SITA pýtal, čo si myslí Matovič, daňový podvodník, ktorý hovorí, že s vraždou sme dosiahli míľnik. „On sa zbláznil. On používa slová, za ktoré by mal inde sedieť ako v parlamente. Dosiahli sme, že na základe vybičovaných emócií opozíciou nie ulice mi píšu, nech mi mafia zabije dcéru,“ vyhlásil Bugár.

Podľa Bugára Matovič postupuje podľa hesla: podľa seba súdim teba. „Oni by len sledovali, koľko majú eurofondov na ministerstvách a podľa toho by sa rozhodovali? Je to scestné a urážlivé. Kým Matovič zarobil na tom, že páchal daňové podvody, ja som bojoval proti mafii. Ak ma takto častuje, stretneme sa na súde,“ vyhlásil. Bugára pobúrilo, že Matovič vo štvrtok uviedol, že Bugár sa nebude môcť čudovať, keď ho na ulici budú zdraviť: „Sia, mafia“.