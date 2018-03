Pokračovanie koalície je lepším riešením, tvrdí Žitňanská a odmieta účasť v budúcej vláde

BRATISLAVA 15. marca (WebNoviny.sk) – Pokračovanie koalície je teraz lepším riešením ako rýchle predčasné voľby. Uviedla to vo štvrtok na brífingu pri príležitosti svojho odchodu z postu šéfky rezortu spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Podľa nej je dôležité, že premiér Robert Fico (Smer-SD) podal demisiu a súčasné zloženie vlády prešlo viacerými zmenami.

Ministerka ďalej uviedla, že už nedokázala nájsť potrebné kompromisy s koaličnými partnermi, najmä Slovenskou národnou stranou (SNS) a časťou Smeru. Rezort podľa vlastných slov odovzdáva v slušnej kondícii, avšak je stále nutné zavádzať nové dôležité reformy. Za svoj najväčší úspech považuje zavedenie takzvaného osobného bankrotu.

Vstúpi do klubu Most-Híd

„Rozhodla som sa ďalej nepokračovať v tejto, ani budúcej vláde, pretože sa už veľmi ťažko hľadali riešenia pri celej agende rezortu spravodlivosti. Udalosti uplynulých dní ukázali, že je teraz lepším riešením pokračovanie súčasnej koalície, i keď je to v rozpore so značnou časťou verejnosti. Dôležité je, že premiér Fico podal demisiu, je to krok k tomu, aby sa napätá situácia upokojila. Za môjho pôsobenia v čele ministerstva sme spravili množstvo dobrej práce, vrátane zásadných zmien, akými sú napríklad prehľadnejšie partnerstvá obchodovania s verejným sektorom, ale aj osobné bankroty,“ priblížila Žitňanská.

Ministerka sa vráti do Národnej rady SR, zároveň vstúpi do poslaneckého klubu Mosta-Híd. Ako uviedla, bude ju ako poslankyňu zaujímať vízia novej vlády, tiež podľa vlastných slov dostala priestor rozhodnúť sa sama o svojom odchode.

Zodpovednosť vládnutia bude na Pellegrinim

Podľa nej bude zodpovednosť vládnutia v prípade získania si dôvery nového vládneho kabinetu na pleciach nového premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), preto nechcela komentovať slová Roberta Fica o tom, že zostáva vo vrcholovej politike.

„Je to zodpovednosť pána Pellegriniho, nie expremiéra Fica. Bude iba na novom premiérovi, ako sa zhostí svojej úlohy,“ uzavrela Žitňanská. O svojej možnej nástupkyni, ktorou by podľa medializovaných informácii mohla byť súčasná štátna tajomníčka Mária Kolíková, nechcela špekulovať. Tento post by však mal zostať strane Most-Híd.