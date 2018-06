Byrokratický nezmysel roka, pustilo sa OĽaNO do novely o nelegálnej práci a obracia sa na Žigu

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) odmieta návrh novely zákona o nelegálnej práci, ktorý ministerstvo práce predloží v júli do medzirezortného pripomienkového konania.

Tri zásadné výhrady

Hnutie pokladá novelu za nezmyselnú byrokratickú záťaž a šikanu podnikateľov zo strany štátu. Konštatovali to v stredu na brífingu poslanec NR SR za OĽaNO Eduard Heger a expert OĽaNO na ekonomiku a podnikanie Peter Kremský. Rezort práce v novele navrhuje, aby sa na eseročky, ktoré tvorí len jeden človek, pozeralo ako na klasické firmy, ktoré majú zamestnancov, a aby pre ne platili aj rovnaké pravidlá bezpečnosti pri práci.

OĽaNO vyčíta ministerstvu najmä tri veci. „Prvým nezmyslom je fakt, že zamestnávateľom sa podľa tohto zákona stáva aj právnická osoba, ktorá nikoho nezamestnáva. To vytvára druhý problém, a to ten, že ak aj nikoho táto osoba nezamestnáva, môže ju kontrolovať inšpekcia práce, ochrany zdravia, hygieny a iné kontroly, ktoré ju môžu pokutovať v prípade porušení.

Tretím nezmyslom je fakt, že dôkazné bremeno sa prenáša na podnikateľa, ten teda musí mať doma alebo v práci napríklad pri kontrole alkoholu v krvi fúkacie trubičky a musí inšpektorovi dokazovať, že nepil. Tento princíp porušuje prezumpciu neviny. V právnom štáte má vinu dokazovať štát, nie občan štátu,“ uviedol Peter Kremský.

Nárast byrokracie

Malé a stredné podniky sú podľa Eduarda Hegera kostrou každej ekonomiky, a to platí aj o Slovensku. Vláda SR by preto nemala takýmto podnikateľom pridávať byrokratickú záťaž.

„Na Slovensku tvoria malé a stredné podniky 99,9 % podnikateľských subjektov a generujú 52,7 % HDP. Podnikatelia sa na Slovensku dlhodobo sťažujú na byrokratickú záťaž a tá sa podľa indexov zhoršuje. Podnikatelia na Slovensku strávia byrokraciou ročne 164 hodín, čo je skoro jeden pracovný mesiac. Cieľom každej vlády by malo byť odbúravanie byrokratickej záťaže, no minister Richter sa pustil do zlepšovania podnikateľského prostredia po svojom,“ povedal poslanec za OĽaNO.

Heger na záver brífingu vyzval ministra hospodárstva Petra Žigu, aby zvážil podporu tomuto návrhu, ak chce odbúravať byrokraciu v podnikateľskom prostredí tak, ako to tvrdí.

„Problémy na pracovnom trhu sú enormné, v dôsledku čoho odchádzajú ľudia do zahraničia. Šikana začínajúcich podnikateľov je umocnenie tohto stavu a tento návrh je adeptom na byrokratický nezmysel roka. Právom sa voči nemu strhla veľká miera odporu. Ak minister hospodárstva Peter Žiga tvrdí, že bojuje proti byrokracii, mal by v tomto prípade zasiahnuť a novelu nepodporiť,“ dodal Heger.