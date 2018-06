Kiska svoj prejav „dal na Matoviča“, vyhlásil Blaha, podľa Remišovej v tejto situácii nemôže mlčať

BRATISLAVA 17. júna (WebNoviny.sk) – Správa o stave republiky, ktorú na pôde parlamentu v stredu 13. júna predniesol prezident Andrej Kiska, nebola prejavom prezidenta ale priemerného opozičného politika.

V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) s tým, že prejav „dal prezident na Matoviča“.

„V dobe hospodárskeho rastu nevie nájsť jediné pozitívum,“ vyčíta Blaha Kiskovi. Podľa neho sa prezident zároveň priživil a zneužil ľudskú tragédiu, akou bola vražda novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Prezident chcel prekryť svoje kauzy

Podľa Blahu je Slovensko úspešnou krajinou a prezident predniesol prejav len preto „aby nakopal vládu.“ Samotný poslanec si podľa vlastných slov prejav v rokovacej sále nevypočul, pretože sa necíti „komfortne v jednej miestnosti s daňovým podvodníkom“.

Práve prezidentove kauzy ako spochybnené vlastníctvo pozemkov a financovanie volebnej kampane mohli byť podľa Blahu príčinou kritického prejavu. Podľa neho chcel totiž prezident týmto spôsobom prekryť práve svoje kauzy. Ako dodal, vystúpenie prezidenta bola „bohapustá volebná marketingová kampaň“.

Zametá pod koberec všetko

Podľa opozičného poslanca Martina Klusa (SaS) prezident ako hlava štátu musí poukázať na problémy a nehovoril by o nich, keby neexistovali. Súčasná vláda totiž podľa neho „zametá pod koberec všetko, čo sa zametať dá“. Rovnako je podľa neho správne, že poukázal na problém ohrozenia slobody slova.

„Je to vládna koalícia, ktorá nesie kompletnú zodpovednosť za to, ako to v tejto krajine vyzerá,“ zdôraznil s tým, že súčasnú vládu nie je veľmi za čo chváliť. „Len ak nie je čo kritizovať, môžeme chváliť,“ povedal.

Treba obnoviť vieru v inštitúcie

Veľa pozitívnych udalostí hodných chvály v súvislosti s vládnou koalíciou nevidí ani poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO). Prezidentova správa podľa nej odrážala práve stav, ktorý na Slovensku vládol.

„Vidí (prezident, pozn. SITA) situáciu v krajine, vidí, aká je demoralizovaná, nemôže mlčať,“ povedala. Pri riešení situácie je podľa poslankyne potrebné predovšetkým obnoviť vieru v inštitúcie. To však súčasná koalícia nerobí.

„Nová ministerka vnútra aj policajný prezident v systéme fungovali dlhodobo,“ zdôraznila s tým, že Denisa Saková bola pri mnohých tendroch za ministrovania Roberta Kaliňáka a Milan Lučanský bol šéfom policajnej inšpekcie, ktorá podľa Remišovej „dlhodobo nefunguje“.

V tejto súvislosti sa poslankyni nepozdáva ani návrh na nový systém voľby policajného prezidenta. Ten podľa nej „zabetónuje“ človeka súčasnej koalície do funkcie na sedem rokov.

Podľa Remišovej by mal byť post policajného prezidenta buď politickou nomináciou, pričom za svojho človeka bude minister niesť aj plnú politickú zodpovednosť, alebo sa zavedie transparentné výberové konanie. Ako dodala, návrh, ktorý vypracovalo ministerstvo vnútra, transparentný výber nezaručuje.