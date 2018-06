Bývalý tréner FC Spartak Trnava sa vyjadril k medializovanej informácii o možnej korupcii vo Fortuna lige

SOFIA 8. júna (WebNoviny.sk) – Tréner slovenského majstra z uplynulej sezóny FC Spartak Trnava a od štvrtkovej oficiálnej prezentácie už nový kormidelník futbalového klubu CSKA Sofia Nestor El Maestro odpovedal na tlačovej konferencii v bulharskej metropole aj na medializované informácie o možnej korupcii v najvyššej slovenskej súťaži.

Podľa viacerých médií totiž malo prísť k snahe ovplyvniť zápas Ružomberok – Trnava (výsledok 0:0), ktorý sa odohral 21. apríla v rámci 6. kola skupiny o titul v nadstavbovej časti Fortuna ligy 2017/2018.

V kauze vystupujú bývalý generálny riaditeľ 1. FC Košice a prezident KOBA Senec Daniel Bartko, ktorý údajne ponúkal brankárovi Liptákov Matúšovi Macíkovi úplatok, ak zabezpečí, že Spartak v dueli neprehrá. Bartko to odmieta, stretnutie s Macíkom potvrdil, snahu o korupciu však vyvracia. Ružomberský brankár sa zatiaľ nevyjdaril na verejnosti k tejto veci.

Internet zabíja serióznu žurnalistiku

Nestor El Maestro čelil na štvrtkovej tlačovej konferencii v Sofii otázke bulharského novinára o údajných nekalých praktikách v slovenskej lige.

„Myslím si, že internet zabíja serióznu žurnalistiku po celom svete. Niekto niekde niečo napíše a všetci to skopírujú. Vy všetci ste vyštudovali vysoké novinárske školy, prosím, urobte viac než len používanie Google Translate a tlačidiel kopírovať – vložiť. Trochu skúmajte a uvažujte podľa seba,“ uviedol 35-ročný Nestor El Maestro, jeho vyjadrenie priniesol portál trnavskyhlas.sk.

Rodák zo srbského Belehradu, ktorý má aj britské občianstvo, ďalej poznamenal: „Boj o titul v slovenskej lige v uplynulej sezóne nebol tesný ani nervózny. Spartak Trnava bol na čele tabuľky od septembra až do záveru. Potom sa treba pozrieť, odkiaľ prišla informácia. Od trénera Ružomberka. Skvelý chlap, ale zlý tréner, vyhodili ho odvšadiaľ, kde pôsobil. A správu zverejnili médiá z Bratislavy. Treba vedieť, že majiteľ Slovana je známy mediálny magnát na Slovensku. Teraz, keď je Spartak Trnava ligový šampión, to je niečo, akoby bol v Bulharsku majstrom šiesty tím tabuľky Vereja. Je ťažké nájsť vysvetlenie na to, ak ste Ludogorec, CSKA Sofia alebo na Slovensku Slovan či Žilina.“

Trnava s titulom po 45 rokoch

K spomenutému duelu Ružomberok – Trnava nový tréner bulharského vicemajstra CSKA Sofia Nestor El Maestro skonštatoval: „Musíte sa smiať. Zápas, o ktorom sa hovorí, sa skončil 0:0. Bolo to päť stretnutí pred koncom súťaže a Spartak mal vtedy o trinásť bodov viac ako Slovan. Nie som najlepší tréner na svete, ale mať takýto náskok päť kôl pred koncom súťaže, dokážem byť šampiónom bez špinavých trikov.“

Nestor El Maestro priviedol v uplynulom ročníku 2017/2018 FC Spartak Trnava k zisku titulu po dlhých 45 rokoch, v máji sa však rozhodol nepokračovať na Slovensku a sadne si na lavičku bulharského vicemajstra. V minulosti pôsobil ako asistent trénera v nemeckých kluboch Schalke 04 Gelsenkirchen, Hannover a Hamburger SV, účinkoval aj v rakúskej Austrii Viedeň.