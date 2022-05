Ako na sadenie ovocných stromčekov

Ovocné stromy sú zdrojom chutného ovocia, poskytujú príjemný tieň a domov rôznym druhom vtáctva či hmyzu. Sadenie ovocných stromčekov nepredstavuje nič náročné. Musíte však vedieť, kde bude mať stromček miesto a aké druhy ovocia chcete pestovať. S našimi tipmi to zvládnete raz-dva.

Ovocné stromy pre krásu aj úžitok

V prípade ovocných stromov platí rovnaké pravidlo, ako pri rastlinách či kríkoch. K dispozícii máte dva základné typy – s voľným koreňovým systémom alebo s koreňovým obalom. Stromčeky s koreňovým obalom a v kvetináčoch môžete vysádzať počas celého roka. Ak sa chystáte kúpiť viac druhov ovocných drevín, rátajte s vyššou investíciou. Ovocné stromy s voľnými koreňmi sú lacnejšie, avšak sadiť ich môžete len skoro na jar alebo neskoro na jeseň. Mimo obdobia vegetácie.

Ako nakupovať ovocné stromy

Kupujeme ovocný strom Ešte ťažšie ako kúpa stromčeka je jeho výber na tom správnom mieste, resp. u dobrého a overeného predajcu. Podomový predaj vám veľmi neodporúčame. Neviete totiž, v akých podmienkach boli stromčeky umiestnené a nezískate takmer žiadne informácie o ich zdravotnom stave. Nedokonalosti sa môžu prejaviť aj v oblasti štepenia. Stromčeky môžu byť prenášačmi chorôb či škodcov a nevedomky si zaneplešíte celú záhradu. O nekvalitnej, prípadne slabej úrode ani nehovoriac.

Pestovanie citrusov

Overeným riešením sú záhradné centrá či súkromní predajcovia s dobrými referenciami. Stromčeky by ste mali nájsť v dobre zaliatej ľahšej pôde, prípadne v pilinách. Zdravé ovocné stromy spoznáte podľa stavu koreňov. Z hlavných koreňov by mali vyrastať menšie korienky, symbolizujúce vitalitu a životaschopnosť dreviny. Stromčeky, ktoré sú v predajni vystavené na obdiv všetkým zákazníkom, už majú čo-to za sebou. Ak je to možné, vyberte si dreviny zo skladových priestorov, kde je o ne patrične postarané. Cena začína niekde okolo 5 eur, je to však rôznorodé. Ceny sa odlišujú na základe predajcu, výšky dreviny, vzrastu, no hlavne druhu ovocného stromu.

Sadenie ríbezlí

Sadíme ovocné stromčeky Pracovníci záhradných centier by mali byť nápomocní nielen pri výbere samotnej dreviny, ale aj pri úprave koruny či koreňového systému. Ak o to, samozrejme, zákazník požiada. V jarnom období môžete stromček namočiť, pred výsadbou, na jeden deň do vody. Ak ste si kúpili stromček, no nemáte čas ho vysadiť, zahrabte ho aspoň do mokrého piesku a snažte sa výsadbu zrealizovať čo najskôr.

Postup

ošetrite korene a korunu rezom, prípadne zastrihnutím

hrubšie rezy vyžadujú ošetrenie farbou alebo tmelom na štepenie

vykopte jamu, ktorá bude primeraná výške dreviny a šírke koreňového obalu

do jamy nalejte vodu, v ktorej bol stromček, postačí polovica

vložte ovocný strom a zahrňte zeminou, asi polovicu jamy

vylejte zvyšok vody a jamu zasypte až po vrch

dajte pozor na miesto štepenia, ktoré musí zostať nad povrchom zeme

Ovocné stromy dorastajú do rozličnej výšky a podobné je to aj v prípade ovocných kríkov. K menším stromčekom odporúčame umiestniť oporu. Nie preto, že by ju potrebovali, avšak v záhrade máte určite aj trávnik, ktorý treba kosiť. Ľahko sa môže stať, že menší stromček prehliadnete a nešťastie je na svete. V prípade malín, egrešov, ríbezlí či černíc porozmýšľajte nad oplotením. Tieto divo rastúce kríky tak budete mať pod kontrolou.

