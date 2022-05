Ako sa starať o bazény s pieskovou filtráciou?

Bazény sú už pomerne dlhú dobu neodmysliteľnou súčasťou našich záhrad. Nadzemný či zapustený do zeme, veľký alebo malý. Každému vyhovuje niečo iné. Dôležitá je však kvalita a pravidelná starostlivosť nielen o vodu, ale aj o samotný bazén. Inšpirujte sa.

K parnému letu nepatrí nič samozrejmejšie než voda. Dostatočne chladná, aby osviežila, dostatočne čistá, aby kúpanie v nej bolo príjemným zážitkom. Nemusíte pritom chodiť na preplnené kúpalisko. Kúpa bazéna nie je v dnešnej dobe nič zložité a náročná nie je ani jeho údržba. Čím sa pri výbere bazéna riadiť a ako sa oň správne starať vám prezradíme v nasledujúcom článku.

Venujte bazénu dostatok pozornosti

Sezóna sa už začala Najjednoduchším spôsobom ako začať, je zakúpiť si bazénový komplet. Jeho hlavná výhoda je zrejmá už z názvu – v balení nájdete spoločne s bazénom všetko, čo budete k jeho sprevádzkovaniu potrebovať. Rozhodne nebude chýbať vhodná filtrácia, ďalší obsah kompletu závisí na veľkosti a type bazéna. Stretnúť sa môžete napr. so schodíkmi, krycími plachtami, filtračnými vložkami a podobne. Milovníci bubliniek a dokonalého relaxu môžu vsadiť na vírivé bazény. V nich si perfektne odpočiniete, doprajete si vodnú masáž a využívať ich môžete pokojne po celý rok. Vírivkám totiž nevadí ani zlé počasie či teplotné výkyvy. Vo vírivke si môžete pripadať ako pri mori – niektoré modely sú totiž určené pre slanú vodu. Aj vírivé bazény by mali byť postavené na vhodnej bazénovej podložke a pokiaľ možno na rovnom mieste. Údržba víriviek je v podstate totožná so starostlivosťou o klasické bazény.

Starostlivosť podľa typu bazéna Pri bazénoch sa najčastejšie stretnete s dvomi typmi konštrukcie. Donedávna najobľúbenejšie boli kruhové bazény s nafukovacím prstencom, v posledných rokoch ale výrazne vzrastá obľuba bazénov s pevnou rúrkovou konštrukciou.

Pred sezónou

Vyberte miesto, kam chcete bazén postaviť a zbavte ho trsov trávy

Bazén vybaľte a dôkladne vyčistite

Pred samotným napustením dôkladne skontrolujte bazén aj jeho príslušenstvo. V prípade poškodenia dokúpte náhradné diely

Postavte ho na vhodnú geotextilnú podložku.

Pripojte príslušenstvo, napustíte bazén a skontrolujte fungovanie filtrácie

Vodu filtrujte nepretržite 24 hodín

Skontrolujte hodnotu pH vody a pomocou bazénovej chémie ho upravte na hodnoty 6,8 – 7,2 pH

Po 1 -2 dňoch môžete začať s kúpaním

Počas sezóny Správna údržba bazéna sa viac než vyplatí. Napustíte ho na začiatku sezóny, a keď sa o vodu dobre staráte, na konci sezóny bazén zase vypustíte a odložíte, poprípade zazimujete. Pokiaľ však pravidelnú starostlivosť podceníte môže sa stať, že všetky nápravné akcie budú zbytočné a vzniknutých rias, zápachu či zakalenia sa už nezbavíte. V takom prípade vám zostane jediné – bazén vyliať, riadne vyčistiť a znovu napustiť, čo nepoteší vás ani vašu peňaženku.

Piesková verzus kartušová filtrácia Ak chcete udržať bazén vo výbornej forme, nemali by ste šetriť na bazénovej filtrácii. K menším bazénom postačí lacnejší kartušový variant, k rodinným bazénom však voľte filtráciu pieskovú. Stojí síce viac peňazí, ale dokáže z vody spoľahlivo odfiltrovať všetky nečistoty. Kvalitná filtrácia vám naviac vydrží niekoľko rokov, musíte dbať iba na pravidelný preplach a výmenu kremičitého piesku, ktorý sa vo filtrácii nachádza. Drsné hrany piesku sa totiž používaním postupne obrusujú a zaobľujú, vďaka čomu horšie zachytávajú nečistoty. Výmenu stačí urobiť raz za rok, pred sezónou. Pri nákupe vyberajte filtráciu, ktorá zodpovedá objemu vášho bazéna. Všeobecne platí, že všetka voda z bazéna by sa mala cez pieskovú filtráciu obmeniť cca 2x za deň. Pokiaľ bazén využívate nadpriemerne alebo slnko páli ako o život, je ideálne, aby filtrácia zvládla vodu prefiltrovať cca za polovicu tohto času, aby bola zaistená jej krištáľová čistota.

Pozrite si bazény a príslušenstvo v týchto e-shopoch:

Bazénové podložky a zastrešenie Či bazén umiestnite pred alebo za dom, to už necháme na vás. V každom prípade by ste však mali bazén položiť na geotextilnú podložku, ktorá ho ochráni pred pretrhnutím a plesňami. Žiaduca je tiež kvalitná plachta, ktorou bazén prikryjete napr. v daždivých dňoch, ktoré vode v bazéne rozhodne neprospievajú. Kvalitná plachta ale skvele poslúži aj pre zazimovanie. Podložku a plachtu je možné zakúpiť aj vo výhodných štartovacích setoch za niekoľko desiatok eur. Okrem ochrany pred napadaním nečistôt môže bazénové zastrešenie vypomôcť aj s ohrevom vody v bazéne. S kvalitným solárnym ohrevom to nejde porovnávať, mierne navýšenie teploty však predsa len docielite.

Solárne doplnky/plachta Ak si zaobstaráte kvalitnú solárnu plachtu, zabijete dve muchy jednou ranou. Na jednej strane budete mať bazén čím prikryť v čase, keď sa nebudete oddávať vodným radovánkam, predovšetkým však umožňuje slnečným lúčom prenikať do vody. Tým si zaistíte neustále ohrievanie vody. K nadzemným bazénom môžete dokúpiť aj ďalšie solárne doplnky, ktoré vodu priebežne ohrievajú a dokážu zvýšiť jej teplotu až o niekoľko stupňov.

Bazénové vysávače Nevyhnutným pomocníkom pri údržbe bazéna sú bazénové vysávače. Postarajú sa o všetky drobnejšie nečistoty, ktoré sa usadzujú na stenách bazéna a jeho dne. Na výber je celá rada variant – od mechanických, cez poloautomatické až po robotické, ktoré pracujú samé. Vysávač sa jednoducho pripojí k filtrácii a využíva jej saciu silu pre odvod špinavej vody. Tá sa vyčistí cez pieskovú alebo kartušovú filtráciu a vráti sa čistá späť do bazéna.

Bazénová chémia Bazénová chémia je spoločne s bazénovou filtráciou najdôležitejším doplnkom, ktorý môžete k bazénu zakúpiť. Chlórová chémia je najbežnejšia dezinfekcia, s ktorou sa pri starostlivosti o bazén stretnete. Množstvo chlóru vo vode by sa malo pohybovať okolo 0,5 mg/l. Pre maximálne pohodlie sa vyplatí zakúpiť plávajúci plastový dávkovač, ktorý do vody postupne uvoľňuje chlór. Pre všetkých citlivých jedincov, ktorí majú s chlórovanou vodou problémy, je k dispozícii aj bohatá ponuka bezchlórových (tzv. oxidačných) prostriedkov. Pravidelnou dezinfekciou a vyrovnávaním hladiny pH najjednoduchšie a najspoľahlivejšie docielite krištáľovo čistú vodu bez zápachu, rias a ďalších nepríjemností. Pri starostlivosti o bazén vždy najprv zmerajte hodnotu pH. Tá by sa mala pohybovať v rozmedzí 6,8 – 7,2 = neutrálne pH. Vyššia hodnota pH môže spôsobovať podráždenie slizníc a pálenie očí. Príliš nízke pH môže za koróziu kovových častí bazéna, blednutie farieb či zakalenú vodu.

Riešenie najčastejších problémov s vodou

Mliečna voda: v prvom rade skontrolujte hodnoty tvrdosti vody a pH a v prípade potreby ich upravte. Pokiaľ sa voda nezlepší, môžete jej dodať iskru pomocou rozjasňovača

v prvom rade skontrolujte hodnoty tvrdosti vody a pH a v prípade potreby ich upravte. Pokiaľ sa voda nezlepší, môžete jej dodať iskru pomocou rozjasňovača Zelená voda: použite chlórovú dezinfekciu a následne rozjasňovač. Pokiaľ sa farba vody nezmení, vyskúšajte iný dezinfekčný prípravok na báze chlóru

použite chlórovú dezinfekciu a následne rozjasňovač. Pokiaľ sa farba vody nezmení, vyskúšajte iný dezinfekčný prípravok na báze chlóru Hnedá voda: napadnutie riasami: indikuje zlú hodnotu pH. Pre úpravu hodnoty využite chlór a následne môžete použiť rozjasňovač

Ideálne je zakúpiť si testovacie zariadenie a zhruba raz týždenne zmerať hodnotu pH, množstvo chlóru. 1x mesačne alebo vždy, keď vymeníte vodu. Testovacím zariadením skontrolujte aj tvrdosť vody (hodnoty by nemali byť vyššie než 18 °N).

Bazénová sieťka Steblá trávy, drobné kamienky, hlina a lístie… Buď sa do bazéna dostanú z ovzdušia alebo z chodidla. Základnou pomôckou ku každému bazénu je preto bazénová sprcha a vanička na nohy. Aj napriek najúzkostlivejšej prevencii však nezabránite tomu, aby sa do bazéna čas od času predsa len nejaké nečistoty nedostali, preto sa vám určite hodí bazénová sieťka. Stojí pár eur a pohodlne s ňou odstránite lístie, trávu aj všetko ostatné, čo do bazéna nepatrí.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: