Pestovanie papriky

Prečo sa takmer všade píše o tom, ako pestovať papriku? Na jednej strane preto, že nejde o nič náročné, na strane druhej je jej veľká popularita. Paprika je skrátka úžasná a chrumkavá pochúťka. Poďme však na to po poriadku.

Paprikové variácie

Prvým krokom je dopestovanie sadeníc v pohodlí vášho domova. Paprika sa totiž nepestuje zo semienok. Začíname cca na prelome februára a marca, v závislosti od počasia a druhu odrody, pre ktorú sme sa rozhodli. Pripravte si dostatočne veľké nádoby, špeciálny substrát a geotextíliu. Využiť môžete aj tzv. rýchlenie, v rámci ktorého namočíte semienka na niekoľko hodín do mierne teplej vody. Kvetináče naplňte substrátom, vložte semienka, zasypte, polejte, umiestnite na teplé miesto a prikryte igelitom alebo geotextíliou. Nastane parenie a tým aj rýchlejšie klíčenie.

Keď máte priesady vysoké cca 40 cm a majú sýtu zelenú farbu, môžete sa pomaličky chystať na vysádzanie do záhrady. V prípade bledšej zelenej farby odporúčame prihnojenie a až následnú výsadbu. Sadenie papriky je úplne jednoduché. Vykopte jamky, do ktorých môžete umiestniť trošku kompostu, nalejte vodu a následne vložte priesadu, ktorú prihrniete zeminou a ešte raz výdatne polejete. Paprika si na vodu potrpí. Ak ste sa rozhodli pre pestovanie vyšších a mohutnejších odrôd, umiestnite k priesadám oporné koly. S vysádzaním do záhrady počkajte až kým pominú posledné mrazy. Medzi priesadami a jednotlivými riadkami nechajte dostatočne veľké rozostupy. Zabezpečíte tak rastlinkám nielen miesto, ale aj dostatok slnečných lúčov.

Začala vám paprika kvitnúť? Prvé kvety odlomte, rastlinky zbytočne vysilujú. Rovnaký postup aplikujte aj pri zvädnutých, prípadne žltých spodných listoch. Takýmto spôsobom papriky presvetlíte a prevzdušníte. Vyhĺbte okolo jednotlivých riadkov jarky, do ktorých budete vlievať vodu alebo prípravok na hnojenie. Počas vegetačného obdobia vytvorí paprika kvety aj niekoľkokrát. Odkvitnuté okvetné lístky pravidelne odstraňujte, sú totiž vstupnou bránou pre hubové ochorenia a plesne. Ak sa na paprike ukazuje veľká úroda, vytvorte rastlinkám opornú konštrukciu, o ktorú sadenice upevníte. Postupnému rastu papriky prispôsobte aj opornú konštrukciu.

Pri paprike určite nešetrite vodou. Zálievka by mala byť intenzívna až do obdobia vzniku a rastu plodov, následne pri polievaní zvoľníme. Lepšie je polievať viac do hĺbky, kde sa vlaha udrží dlhšie. Predpokladom úspechu je však kyprá a odburinená pôda. Nikdy nepolievajte na listy, len ku koreňom.

Papriku pravidelne kontrolujte, odstraňujte odumreté listy, preventívne hľadajte škodce. Čím skôr zaznamenáte ich prítomnosť, tým rýchlejšie a účinnejšie dokážete proti nim zasiahnuť. Postreky vyberajte s ohľadom na druh papriky, škodca a obdobie vegetácie. Každý prípravok má totiž inú inkubačnú dobu. Ak sa nachádzate tesne pred zberom úrody, siahnite po postrekoch s kratšou čakacou dobou. Prípravky je vhodné striedať, v opačnom prípade si parazity vytvoria imunitu.

Živiny v pôde by mali byť na prvom mieste. Hneď pri výsadbe zakomponujte do pôdy kompost, ideálne je aj jesenné prihnojenie maštaľným hnojom. Dostatok živín spoznáte podľa krásnych, rovných a silno zelených listov. Žltkasté listy hovoria o nedostatku výživy, hnedá až čierna žilnatina zasa o nadbytku živín. Prihnojovať môžete počas celého vegetačného obdobia, prípravky voľte vzhľadom na jednotlivé fázy či časti tela rastlinky. Okrem prírodných hnojív sú zaručené účinné aj viaczložkové umelé hnojivá. Najlepšie je siahnuť po prípravkoch s postupným uvoľňovaním.

