Prečo nekupovať najlacnejšie kúpeľňové batérie?

Kúpeľňové batérie prešli dlhým vývojom. Na trhu nájdete množstvo druhov, modelov, dizajnov a značiek. Vyznať sa v nich je pre bežného zákazníka problém. Ako si vybrať kvalitné kúpeľňové batérie a aký je rozdiel medzi 30 a 300 eurovou batériou? Batériu totiž netvorí len dizajn, materiál alebo cena. O kvalite vypovedá kartuša, perlátor a ďalšie, nemenej dôležité, príslušenstvo, o ktorom si povieme niečo bližšie.

Vyberáme kúpeľňovú batériu

Jedným zo základných kritérií výberu je rozdelenie batérií podľa účelu. Existujú batérie:

drezové (kuchynské) batérie – vhodné pre kuchynský drez

– vhodné pre kuchynský drez umývadlové batérie – pre kúpeľňové umývadlo

– pre kúpeľňové umývadlo vaňové batérie – použitie na vani alebo pred vaňou

– použitie na vani alebo pred vaňou sprchové batérie – použitie pre sprchovú hadicu

– použitie pre sprchovú hadicu bidetové batérie – použitie v kúpeľni alebo na toalete pre bidet

Batérie rozdeľujeme aj podľa spôsobu ovládania:

kohútikové batérie – klasické batérie

– klasické batérie pákové batérie – momentálne najrozšírenejšie batérie v našich domácnostiach

– momentálne najrozšírenejšie batérie v našich domácnostiach automatické batérie – tzv. senzorové, ktoré sa spustia pri zaznamenaní pohybu. Bežne ich nájdete vo verejných budovách, ale v poslednej dobe si ich ľudia začínajú inštalovať do svojich kúpeľní

V minulosti sa používali hlavne kohútikové batérie, v dnešnej dobe preferuje väčšina ľudí pákové batérie. Výhodou pákovej batérie je väčší komfort a presnosť ovládania. Môžete ju dokonca ovládať jednou rukou, napr. pri umývaní zubov. Nevýhodou kohútikovej batérie je vyššia spotreba vody, až o 40 % v porovnaní s pákovou batériou. V súčasnosti súvisí voľba kohútikovej batérie najmä s otázkou dizajnu.

Rozdelenie batérií podľa umiestnenia

stenové batérie – sú pevne upevnené v stene. Sú populárne vďaka minimalistickému dizajnu

– sú pevne upevnené v stene. Sú populárne vďaka minimalistickému dizajnu stojankové batérie – inštalujú sa priamo na umývadlo alebo vaňu

– inštalujú sa priamo na umývadlo alebo vaňu podomietkové batérie – všetka technika sa zapustí pod stenu. Využívajú sa najmä v sprchových kútoch spolu s hlavovou sprchou. Vyzerajú elegantnejšie, ako nadomietkové batérie s viditeľným sprchovým systémom.

Z hľadiska regulácie vody rozdeľujeme vodovodné batérie na:

zmiešavacie batérie – sú štandardné batérie, pri ktorých ovládate prívod teplej a studenej vody kohútikom alebo pákou. Kartuša prúd vody zmieša

sú štandardné batérie, pri ktorých ovládate prívod teplej a studenej vody kohútikom alebo pákou. Kartuša prúd vody zmieša termostatické batérie – termostatické vodovodné batérie sú drahšie, ale majú niekoľko výhod. Dokážu, oproti pákovým batériám, ušetriť až 50 % vody. Nastavíte si požadovanú teplotu a batéria automaticky zmieša správny pomer studenej a teplej vody. Tento typ batérie oceníte najmä v domoch s kolísavým tlakom vody. Určite poznáte situáciu, keď sa sprchujete a niekto v dome pustí vodu. Tlak vody poklesne a voda sa následne ochladí.Termostatická batéria tieto výkyvy eliminuje a drží nastavený stupeň teploty vody. Vhodné sú tiež pre malé deti. Vďaka poistke máte istotu, že sa deti neobaria horúcou vodou.

Kvalita batérie a rozdiel v cene

Rozdiel v cene batérie má na svedomí kartuša. Je to najdôležitejšia časť batérie, ktorá zmiešava teplú a studenú vodu. Kvalitná kartuša pákovej batérie je zložená z dvoch keramických doštičiek s otvormi. Pozdvihnutie páčky posunie doštičky a mení prietok vody. Vytáčaním páky do strán regulujeme pomer studenej a teplej vody. A kým pri kvalitných batériách je kartuša keramická, lacné modely majú kartušu z plastu alebo lacných materiálov. Tieto neodolajú tlaku vody a vodnému kameňu dlhodobo a preto sa aj po krátkom čase opotrebujú a musíte ich vymeniť. Životnosť plastovej kartuše je v porovnaní s keramickou omnoho nižšia. Keramická kartuša je srdcom kvalitnej batérie. Lacné kúpeľňové batérie netesnia, kvapkajú a zvyknú sa zadrhávať. Kým kvalitné batérie vydržia bežne desiatky rokov, tie lacné odchádzajú po niekoľkých mesiacoch. Výrobca kvalitnej batérie by vám mal garantovať bez problémov záruku 5 až 7 rokov. Kvalitu a cenu ovplyvňuje aj samotné prevedenie batérie. Drahšie modely sú vyrobené z ušľachtilých materiálov, ako je mosadz alebo jej zliatiny. Ľahšie sa čistia a pomalšie starne ich vzhľad. V súvislosti s kúpeľňovými batériami je najčastejším vizuálnym problémom vodný kameň. Pravidelná údržba starostlivosť však tento nedostatok hravo odstráni.

Pozrite si kúpeľňové batérie v týchto e-shopoch:

Sprchové batérie

Pri sprchových batériách máte na výber z dvoch druhov:

nadomietkové batérie – predstavujú batérie a systémy, ktoré sú viditeľné

– predstavujú batérie a systémy, ktoré sú viditeľné podomietkové batérie – sú elegantne zapustené v stene

Na výber máte tzv. sprchové sety s batériou, ktoré obsahujú všetky potrebné súčasti:

batéria (páková alebo termostatická)

sprchová hadica a ružica

hlavová sprcha so sprchovým ramenom zo steny alebo zo stropu

Sprchový systém vám ušetrí peniaze. Tieto sety majú zvýhodnenú cenu a sú väčšinou od jedného výrobcu, obsahujú väčšinou produkty z rovnakej sady, takže vám uľahčia výber a spolu dobre vyzerajú.

Ako ušetriť kúpou a používaním batérie

Šetrenie vody v domácnosti má nie len ekonomický význam, ale hlavne ekologický. Kvalitná páková batéria vám, oproti kohútikovej batérii, ušetrí až o tretinu viac vody. Ak chcete ušetriť ešte viac vody, investujte do termostatickej batérie, ktorá zníži spotrebu vody až na polovicu. Nainštalovať môžete tzv. úsporný perlátor alebo regulátor toku v podobe stop ventilu. Úsporný perlátor stojí zhruba 5 až 8 € a podľa výrobcu dokáže ušetriť až 85 % vody. Trik je v tom, že perlátor zníži prietok vody a pridá okolitý vzduch. Ušetriť môžete aj sprchovou ružicou, ktorá dokáže znížiť spotrebu až o 60 % vďaka špeciálnym prúdovým tryskám, pridávajúcim do vody vzduch. Tieto ružice sa označujú tzv. funkciou air shower, pretože sú podobné kvapkám dažďa.

Dizajn kúpeľňovej batérie

Každý má iný vkus, tu je to v podstate na vás. Existuje však niekoľko pravidiel. Kupujte batérie z jednej série od jedného výrobcu, vaša kúpeľňa tak bude vyzerať usporiadane a vyvážene. Stavte na materiály, ktoré nie len dobre vyzerajú, ale sú pohodlné a jednoduché aj na údržbu. Určite oceníte, ak nestratíte dlhé hodiny zbytočným leštením kohútika.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: