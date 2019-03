Víkend bude o hodinu kratší, prejdeme zo zimného na letný čas

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) – Tento víkend sa bude opäť meniť čas, znovu prejdeme zo stredoeurópskeho, teda zimného času na letný.

V noci zo soboty 30. marca na nedeľu 31. marca si o 02:00 ručičky hodiniek posunieme dopredu na 03:00 a pospíme si tak o hodinu menej. Poslednýkrát by sme mali čas meniť v roku 2021.

Cieľ zavedenia letného času

Hlavným cieľom zavedenia letného času bolo šetrenie energie a lepšie využívanie prirodzeného denného svetla. Nevýhodou je porušenie biorytmu, čo mnohým ľuďom spôsobuje problémy. Zmenu času uplatňujú všetky európske krajiny okrem Ruska, Bieloruska, Islandu a Grónska.

Na území Slovenska letný čas po prvý raz zaviedli od roku 1916 do roku 1918 a neskôr v rokoch 1940 až 1949. Po tridsaťročnej prestávke ho v roku 1979 zaviedli opäť. Do polovice 90. rokov trval letný čas pol roka, no od roku 1999 sa Slovensko pripojilo k Európskej únii a stredoeurópsky letný čas trvá sedem mesiacov, od konca marca do konca októbra.

Striedanie časov sa skončí od roku 2021

EP v utorok podporil ukončenie striedania letného a zimného času od roku 2021. Obyvatelia členských štátov, ktoré sa rozhodnú pre letný čas, by si mali poslednýkrát posunúť ručičky hodiniek v poslednú marcovú nedeľu roku 2021.

V krajinách, ktoré si chcú ponechať štandardný zimný čas, by sa mali naposledy prestavovať hodiny v poslednú októbrovú nedeľu roku 2021. Europoslanci požadujú, aby Európska komisia v snahe zabrániť narušeniu fungovania jednotného trhu koordinovala rozhodnutia členských štátov o úprave ich vlastného času.

Podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny permanentný časový režim si Slovenská republika zvolí podľa výsledku rokovaní zástupcov ministerstva zahraničia s ostatnými členskými štátmi EÚ. Pri rokovaniach je totiž potrebná koordinácia medzi členskými štátmi, osobitne so susednými krajinami, aby sme sa vyhli komplikáciám napríklad pri cezhraničnom obchodovaní, preprave, komunikácii či cestovaní.