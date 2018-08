Cibulková začne US Open proti kvalifikantke, Schmiedlová vyzve Číňanku Wang Ja-fan

NEW YORK 27. augusta (WebNoviny.sk) – Dominika Cibulková a Karolína Schmiedlová sa predstavia v utorok – druhý hrací deň hlavných súťaží dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku).

Ako prvá vstúpi do diania v utorok vo Flushing Medows Karolína Schmiedlová. Dvadsaťtriročná rodáčka z Košíc Schmiedlová si na úvod programu na dvorci číslo 4 po 17.00 h SELČ zmeria sily s Číňankou Wang Ja-fan. Súboj Dominiky Cibulkovej s úspešnou kvalifikantkou Arantxou Rusovou z Holandska sa odohrá na dvorci číslo 7 po 19.00 h.