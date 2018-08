US Open (1. kolo – dvojhra žien): Výsledky pondelňajších zápasov

NEW YORK 27. augusta (WebNoviny.sk) – Výsledky pondelňajších stretnutí 1. kola dvojhry žien na záverečnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku).

US Open – dvojhra žien – 1. kolo

výsledky pondelňajších zápasov

Čchiang Wang (Čína) – Magdaléna Rybáriková (SR-31) 6:2, 6:2 za 69 minút

Kaia Kanepiová (Est.) – Simona Halepová (Rum.-1) 6:2, 6:4

Elina Svitolinová (Ukr.-7) – Sachia Vickeryová (USA) 6:3, 1:6, 6:1

Irina-Camelia Begová (Rum.) – Jennifer Bradyová (USA) 6:3, 6:3

Vera Lapková (Biel.) – Kateryna Bondarenková (Ukr.) 6:3, 6:3

Jil Teichmannová (Švaj.) – Dalila Jakupovičová (Slovin.) 6:3, 6:0

zostávajúci pondelňajší program

Viktoria Azarenková (Biel.) – Viktória Kužmová (SR)

Sloane Stephensová (USA-3) – Jevgenija Rodinová (Rus.)

Zarina Dijasová (Kaz.) – Karolína Plíšková (ČR-8)

Julia Görgesová (Nem.-9) – Anna Kalinská (Rus.)

Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.-12) – Šuaj Čang (Čína)

Kurumi Narová (Jap.) – Elise Mertensová (Belg.-15)

Svetlana Kuznecovová (Rus.) – Venus Williamsová (USA-16)

Serena Williamsová (USA-17) – Magda Linettová (Poľ.)

Ons Jabeurová (Tun.) – Ashleigh Bartyová (Aus.-18)

Donna Vekičová (Chor.) – Anastasija Sevastovová (Lot.-19)

Barbora Strýcová (ČR-23) – Danielle Laová (USA)

Sara Sorribesová Tormová (Šp.) – Daria Gavrilovová (Aus.-25)

Rebecca Petersonová (Švéd.) – Anastasia Pavľučenkovová (Rus.-27)

Maria Sakkariová (Gréc.-32) – Asia Muhammadová (USA)

Marie Bouzková (ČR) – Ana Bogdanová (Rum.)

Madison Brenglová (USA) – Sofia Keninová (USA)

Kathinka von Deichmannová (Licht.) – Angelina Kalininová (Ukr.)

Caroline Dolehideová (USA) – Carina Witthöftová (Nem.)

Camila Giorgiová (Tal.) – Whitney Osuigweyová (USA)

Polona Hercogová (Slovin.) – Claire Liuová (USA)

Vania Kingová (USA) – Natalia Vichľancevová (Rus.)

Kateryna Kozlovová (Ukr.) – Lara Arruabarrenová-Vecinová (Šp.)

Petra Martičová (Chor.) – Lucie Šafářová (ČR)

Karolína Muchová (ČR) – Dajana Jastremská (Ukr.)

Agnieszka Radwanská (Poľ.) – Tatjana Mariová (Nem.)

Heather Watsonová (V. Brit.) – Jekaterina Makarovová (Rus.)