Cibulková zažila v osemfinále Wimbledonu nevídanú situáciu, v kariére sa jej to ešte nestalo a rozrušila ju

LONDÝN 9. júla (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková si po tretí raz v kariére vybojovala postup do štvrťfinále dvojhry na slávnom Wimbledone. Viac ako o jej hladkom osemfinálovom triumfe 6:4, 6:1 nad Taiwančankou Chseh Su-wei sa po zápase hovorilo o kontroverznej situácie z konca prvého setu.

Ambiciózna Slovenka viedla 5:4 a 30:0 pri podaní súperky, keď loptička po jej returne skončila na hranici základnej čiary a čiarový rozhodca zahlásil „out“.

Cibulková si však nechala zopakovať dopad loptičky a „jastrabie oko“ ukázalo, že jej úder bol dobrý. Mala viesť 40:0 s výhodou troch setbalov. Tak to aj ohlásila po revidovaní pôvodného verdiktu empajrová rozhodkyňa Ťüan Čang.

Sedemminútová hádka

Vtedy sa však vrátila do hry taiwanská hráčka Chsieh, ktorá dôrazne argumentovala, že po Cibulkovej údere vrátila loptičku do hry. Žiadala teda v duchu pravidiel zopakovanie svojho podania za stavu 0:30.

Nasledovala argumentačná hádka s empajrovou rozhodkyňou, ktorá trvala 7 minút a na kurt bola prizvaná aj nemecká supervízorka. Tá napokon k značnej nevôli slovenskej hráčky rozhodla o tom, že podanie Taiwančanky sa bude opakovať za stavu 0:30.

„Čo sa tam odohralo, bolo smiešne. Nikdy predtým som niečo podobné nezažila,“ citujú zahraničné agentúry Dominiku Cibulkovú. „Tiež sa občas zvyknem posťažovať, keď nesúhlasím s verdiktom rozhodkyne, ale nikdy sa mi nestalo, aby ona potom zmenila svoje rozhodnutie. Myslím si, že to bolo zlé rozhodnutie od supervízorky aj empajrovej. Tá mi vravela, že si nepamätá, ako to presne bolo. Spýtala som sa jej, či je to moja chyba, že si ona nespomína, či hráčka zahrala do siete alebo prehodila loptičku cez ňu na moju stranu,“ pokračovala Cibulková.

Vyzve nasadenú dvanástku Ostapenkovú

Keď sa empajrová rozhodla zmeniť pôvodný verdikt, Cibulková chvíľu nechcela pokračovať v hre, ale potom si to rozmyslela. „Bola som rozrušená, ale pokúsila som sa upokojiť a vrátiť sa k svojej hre,“ doplnila 29-ročná Slovenka.

Napokon sa jej to podarilo veľmi dobre. Desiaty gem napokon získala vo svoj prospech a tiež celý set 6:4. V tom druhom už súperku herne jasne prevýšila a zvíťazila 6:4, 6:1. Vo štvrťfinále Cibulková vyzve nasadenú dvanástku, Jelenu Ostapenkovú z Lotyšska.

„Už vyhrala grandslamový turnaj a teda vie ako na to. Je nevyspytateľná, ale zdá sa, že tento turnaj ju zastihol dobre pripravenú. Jej hra je veľmi odvážna, páli to ako sa dá. Očakávam zápas plný agresívnych výmen a veľa víťazných úderov,“ uviedla Dominika Cibulková, ktorú citoval web Wimbledonu.