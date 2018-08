Členovia tripartity sa na minimálnej mzde nedohodli, Richter predloží vláde kompromisné riešenie

BRATISLAVA 20. augusta (WebNoviny.sk) – Sociálni partneri sa na výške minimálnej mzdy na budúci rok nedohodli. Informoval o tom v pondelok na brífingu po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Ministerstvo práce predložilo na rokovanie tripartity návrh na zvýšenie minimálnej mzdy od začiatku budúceho roka zo súčasných 480 eur na 520 eur, teda o 8,3 %. Konfederácia odborových zväzov SR podľa Richtera trvala na svojom návrhu na zvýšenie najnižších hrubých zárobkov na 635 eur, Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) navrhovala minimálnu mzdu zvýšiť na 502 eur a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR neodobrila návrh rezortu práce.

Odborári trvajú na sume 635 eur

Ministerstvo práce podľa Richtera v tomto roku prvýkrát vykonalo test dopadov navrhovanej sumy minimálnej mzdy na malé a stredné podniky. „Aj na základe tohto testu sme prišli k názoru, že toto je kompromisné riešenie,“ povedal o návrhu na zvýšenie najnižších zárobkov na 520 eur. Suma 520 eur podľa ministra práce zodpovedá hranici, pri ktorej si malé a stredné firmy zachovajú konkurencieschopnosť.

„Takýto návrh predložím na rokovanie vlády,“ tvrdí Richter. Minimálnu mzdu podľa neho na Slovensku poberá asi 85 tisíc zamestnancov, z toho dve tretiny pracujú v súkromnom a jedna tretina vo verejnom a štátnom sektore. S minimálnou mzdou vo výške 520 eur podľa Richtera ráta aj budúcoročný štátny rozpočet. Šéf rezortu práce pritom upozornil na to, že podľa Zákonníka práce máme na Slovensku šesť stupňov minimálnej mzdy, pričom pri najvyššom, šiestom stupni kvalifikácie by minimálny hrubý zárobok od začiatku budúceho roka predstavoval 1 040 eur.

Odborári podľa viceprezidentky Konfederácie odborových zväzov SR Moniky Uhlerovej trvajú tom, aby minimálna mzda v budúcom roku predstavovala 635 eur. Ako uviedla, ide o 60 % z predpokladanej priemernej mzdy na Slovensku v tomto roku. Rezortu práce pritom Uhlerová odporučila prehodnotiť svoj návrh tak, aby minimálne hrubé zárobky v budúcom roku stúpli aspoň o 10 %, teda aspoň o rovnaké percento, o aké sa majú od začiatku budúceho roka zvýšiť mzdy vo verejnom sektore.

Dôležitá predvídateľnosť podnikateľského prostredia

Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Tomáš Malatinský upozornil na to, že kým priemerná mzda na Slovensku v uplynulých rokoch rástla medziročne približne o 3 %, tak minimálna mzda išla nahor o 7 až 10 % ročne. To podľa neho vedie k tomu, že rozdiel medzi minimálnou a priemernou mzdou sa zmenšuje, čím sa pre zamestnávateľov znižuje priestor na motiváciu zamestnancov. „Ak chceme riešiť vyššie mzdy, tak to musíme riešiť nielen tlačením na minimálnu mzdu,“ povedal. Šéf Asociácie priemyselných zväzov SR Alexej Beljajev poukázal na to, že pre zamestnávateľov je dôležitá predvídateľnosť podnikateľského prostredia. „Boli by sme radi, keby sa v budúcnosti našiel nejaký konsenzus na tom, aby minimálna mzda bola stanovovaná na základe nejakých exaktných ukazovateľov, na ktorých sa dohodnú sociálni partneri,“ povedal.

Viceprezident RÚZ Mário Lelovský upriamil pozornosť na to, že návrh RÚZ na zvýšenie minimálnej mzdy na 502 eur vychádza z výpočtu, ktorý stanovuje zákon o minimálnej mzde. „Ostatné návrhy vychádzali z vlastnej iniciatívy,“ povedal. RÚZ podľa neho opakovanie žiada zaviesť seriózny, stabilný a dlhodobo udržateľný výpočet sumy minimálnej mzdy, aby si podnikatelia mohli plánovať zdroje a investície na niekoľko rokov vopred.

Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila o 45 eur na 480 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu tak v súčasnosti dosahuje 2,759 eura. Od roku 2017 sa najnižšie zárobky na Slovensku zvýšili zo 405 eur na 435 eur a od začiatku roka 2016 stúpli z 380 eur na 405 eur. Od začiatku roka 2015 sa zaviedla odpočítateľná položka na zdravotné odvody v sume 380 eur. Zamestnanci, ktorých hrubý príjem je nižší ako 570 eur mesačne, tak majú vyššiu čistú mzdu. Odpočítateľná položka slúžiaca na zníženie zdravotných odvodov sa však od 1. januára tohto roka už nevzťahuje na vymeriavací základ zamestnávateľa za zamestnanca, ktorého hrubá mzda je do 570 eur.