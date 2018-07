Ďalšie obce dostali pre epidémiu osýpok zákaz hromadných podujatí, problémy sú aj s očkovaním

MICHALOVCE 18. júla (WebNoviny.sk) – Epidémia osýpok na Zemplíne naďalej trvá, preto ostáva v platnosti mimoriadna situácia, zákaz hromadných verejných akcií a ďalšie z vyše sto protiepidemických opatrení.

Ako informovala prednostka Okresného úradu Michalovce a šéfka krízového štábu Jana Cibereová, zákaz konania verejných zhromaždení a podujatí, ktorý platí v Michalovciach od minulého týždňa, rozšíril na dnešnom rokovaní okresný krízový štáb aj na mesto Strážske a obec Laškovce. Krízový štáb bude opäť rokovať 31. júla.

Stovky prípadov osýpok

V okresoch Michalovce a Sobrance k strede zaznamenali 243 prípadov ochorenia, z toho hospitalizovali 190 ľudí. Nik z pacientov nezomrel, hoci sa vyskytli menej vážne komplikácie. Až 80 percent chorých tvoria deti.

Najväčšie ohnisko a najviac postihnutých je na Mlynskej ulici v lokalite Angi mlyn, kde žije rómska komunita. V Michalovciach odvolali viaceré kultúrne a spoločenské podujatia vrátane športových.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas uviedol, že nad epidémiou zatiaľ nezvíťazili. „Preto až do 31. júla ostávajú v platnosti všetky doteraz prijaté opatrenia, hoci nastalo mierne zlepšenie,“ povedal Mikas. Za úspech považuje, že sa epidémia zatiaľ nerozšírila do iných okresov.

Niektorí očkovanie odmietajú

„Ako dlho potrvá epidémia dnes nie je možné povedať, všetko záleží od prístupu ľudí k dodržiavaniu protiepidemických opatrení. Práve tu je problém, pretože niektorí ľudia s nízkym sociálnym štandardom ich nedodržiavajú, ba dokonca sa odmietajú dať očkovať,“ povedal Mikas.

Uviedol, že konkrétne na Mlynskej ulici v Michalovciach ide približne o desať rodín a úlohou terénnych sociálnych pracovníkov je presvedčiť ich, aby podstúpili očkovanie. Lokalitu dnes navštívil aj splnomocnenec pre rómsku komunitu Ábel Ravasz.

Ako uviedol primár infekčného oddelenia NsP Michalovce Štefan Zamba, ktorá patrí do siete Svet zdravia, zatiaľ je kapacita nemocnice dostatočná a žiadneho pacienta nebolo treba previezť do Košíc či do Prešova.

Novinári Cibereová a Mikasa informovali, že občania sa pýtajú, prečo nebol vydaný zákaz voľného pohybu osôb z lokalít postihnutých epidémiou. Niektorí obyvatelia tvrdia, že mnohí z postihnutých chodia do obchodov a ostatní sa cítia byť ohrození. Cibereová uviedla, že bola vyhlásená mimoriadna situácia, polícia a terénni sociálni pracovníci situáciu monitorujú.

Diskriminácia pri očkovaní

Obmedziť pohyb osôb môže v prípade núdzového stavu iba vláda a na čosi také podľa nej nie je dôvod. Mikas informoval, že krízový štáb vyhlásil približne stovku opatrení vrátane očkovania obyvateľstva v postihnutých lokalitách. Povedal, že markantné zlepšenie nemožno očakávať po týždni, viac budú odborníci vedieť koncom júla, keď sa znova zíde krízový štáb.

Niektorí obyvatelia vnímajú ako diskrimináciu, že ľudia z postihnutých lokalít sú očkovaní bezplatne, pričom ostatní, ak by sa chceli zaočkovať, musia zájsť k lekárovi, zaplatiť za vyšetrenie i za vakcínu.

Mikas uviedol, že bezplatne sú očkovaní pracovníci všetkých inštitúcií, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s chorými. Ľudia nemusia hromadne chodiť k lekárovi do ambulancie, aj telefonicky môžu u lekára zistiť, či mali len jedno, alebo dve očkovania, aj to len v prípade, ak prichádzajú do priameho kontaktu s chorými.