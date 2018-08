Danko chce, aby parlament schválil Etický kódex pre poslancov

BRATISLAVA 8. augusta (WebNoviny.sk) – Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) chce, aby parlament na jeseň schválil Etický kódex pre poslancov. Ako povedal Danko v rozhovore pre agentúru SITA, išlo by o Etický kódex, ktorý by platil rámcovo pre slovenský, český a rakúsky parlament.

Etický kódex bude prijatý ako norma

„Vzorom nám je aj kódex Knessetu, ktorý upravuje vzťahy poslancov alebo lobizmus. Na jeseň urobíme draft Etického kódexu, ktorý by možno v čase stého výročia vzniku Československa bol prijatý a platil by pre slovenský, český a rakúsky parlament. Každý štát by si ho následne implementoval,“ vyhlásil Danko.

Etický kódex bude prijatý ako norma. Upravoval by všetko, čo nie je v rokovacom poriadku. „Napríklad elementárna slušnosť, oblečenie, komunikácia, lobizmus,“ konštatoval predseda NR SR s tým, že kancelár parlamentu komunikuje s rakúskym a českým partnerom.

Smer-SD už jeden návrh kódexu stiahol

O prijatí Etického kódexu pre poslancov sa hovorilo už v minulom volebnom období. Etický kódex poslancov mal byť v roku 2015 pôvodne súčasťou novely rokovacieho poriadku. Smer-SD ho však napokon stiahol.

Vtedajší predseda NR SR Peter Pellegrini (Smer-SD) vysvetlil, že opozícia kódex iba kritizovala a nemala záujem vylepšiť ho, preto sa rozhodli vypustiť ho z návrhu a ponechať jeho prijatie na novú národnú radu.

Pellegrini, Miroslav Číž a Jana Laššáková chceli etickým kódexom upraviť princípy a pravidlá správania sa zákonodarcov, podporiť dôveru verejnosti v čestnosť a dôveryhodnosť práce poslanca a stanoviť základné etické limity pre konanie členov zákonodarného zboru.