Djokovičovi zrušili trojročný zákaz vstupu do Austrálie, pravdepodobne si zahrá na Australian Open 2023

Srbský tenista Novak Djokovič by sa napriek platnému trojročnému zákazu vstupu do Austrálie napokon mohol predstaviť na Australian Open 2023 (16.1. – 29.1.), prvom grandslamovom turnaji budúcej sezóny. Podľa austrálskej štátnej televízie ABC tamojší minister pre imigráciu Andrew Giles zrušil spomenutý zákaz a vláda udelí 35-ročnej bývalej svetovej jednotke víza potrebné na vstup do krajiny.

Dvadsaťjedennásobný grandslamový šampión v úvode aktuálnej sezóny síce vycestoval do Austrálie, no absencia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v kombinácii s nejasnosťami, ktoré sprevádzali jeho výnimku, spôsobili jeho deportáciu a zákaz vstupu do krajiny do roku 2025. Ten je však možné za určitých okolností zrušiť, každý takýto prípad sa posudzuje individuálne.

Rodák z Belehradu ovládol v Melbourne Parku dvojhru mužov už deväťkrát. Viackrát sa vyjadril, že proti koronavírusu sa nedá zaočkovať, aj keby to spôsobilo jeho absenciu na turnajoch. Okrem spomenutej „ságy“ z januára 2022 nemohol hrať ani v úvode septembra na US Open v New Yorku, keďže vstup do krajiny je podmienený spomenutým očkovaním. Na jar nechýbal na Roland Garros v Paríži a o mesiac neskôr ani na londýnskom Wimbledone.

Austrália v júli zrušila povinnosť, aby sa cestujúci do krajiny museli preukázať potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Djokovič tak podal na ministerstvo pre imigráciu oficiálnu žiadosť o prehodnotenie jeho statusu. Podľa miestnych zákonov musí uviesť presvedčivý dôvod na to, aby ho opätovne pustili do krajiny. Po pondelkovom úvodnom zápase na turnaji ATP Finals v talianskom Turíne Djokovič povedal, že jeho právnici komunikujú s austrálskou vládou o jeho účasti na Australian Open 2023.