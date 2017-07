Dominika Cibulková postúpila do tretieho kola Wimbledonu

LONDÝN 5. júla (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako ôsma zvíťazila za 76 minút 6:4, 6:4 nad Američankou Jennifer Bradyovou v stredajšom zápase 2. kola dvojhry žien na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone na tráve v Londýne (3. – 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

Bol to premiérový vzájomný súboj deviatky svetového rebríčka WTA s 22-ročnou 93. ženou hodnotenia. Osemfinalistka januárových melbournských Australian Open Bradyová ešte nebola nad 75. pozíciou v počítačovom poradí. Na tomto podujatí debutovala v “main draw”.

Slovenka ani raz nestratila podanie

Držiteľka ôsmich titulov z hlavnej profesionálnej úrovne Cibulková bola v prvých štyroch gemoch na servise neochvejná, Bradyová však tiež.

Američanka potom viedla na podaní v deviatom geme 40:15 a zdalo sa, že trend sa nezmení, ale Slovenka si vynútila zhodu a premenila tretí brejkbal, ten si dopriala slajzovým “winnerom”. Následne sa dopodávala cez nepríjemných 30:30. Setbal si dodala kvalitným bekhendom a neváhala. Po prvom podaní nazbierala 89 % takto rozohraných fiftínov.

Keď na úvod druhej časti Cibulková okamžite dosiahla brejk aj vďaka dvom dvojchybám súperky v rade, začala preberať kontrolu nad dianím. Únik potvrdila na 30.

Vo štvrtej hre Slovenka vymazala brejkbal – prvý, ktorému čelila. Bradyová však v pohode zvládla kontaktný gem na 2:3 aj 3:4, udržiavala si šancu. Konkrétne hneď dve brejkové za sebou si vynútila v ôsmej hre, zostalo pri nich – 5:3 pre Cibulkovú.

Američanka po pominutí týchto možností síce zvládla servis na zotrvanie v zápase (cez manko 0:30), ale na returne v deviatom geme nemala nárok, nepripísala si ani bod. Slovenka v 1. kole 11-krát prišla o podanie zo sedemnástich gemov, teraz ani raz z desiatich.

Ďalšia súperka Cibulkovej

Dvadsaťosemročná Bratislavčanka Cibulková bude v piatok v 3. kole čeliť úspešnej zo súbežného duelu Irina-Camelia Begová (Rum.) – Ana Konjuhová (Chor.-27). S 26-ročnou niekdajšou 22. hráčkou systému Begovou (64.) nemá spoločnú minulosť.

Devätnásťročnú Konjuhovú (29.) zdolala vlani v 2. kole vrcholného parížskeho antukového Roland Garros 6:4, 3:6, 6:0. Cibulková premiérovo od marcového Miami dosiahla dva triumfy v rade. Tri úspechy za sebou sú pre ňu v tejto sezóne stále výzvou.

Úradujúca koncosezónna majsterka sveta z októbrového Singapuru Cibulková je na veľkej štvorke finalistkou Australian Open 2014. V britskej metropole bola v sezónach 2011 a 2016 vo štvrťfinále. Vlani v osmičke nestačila na Rusku Jelenu Vesninovú (dvakrát 2:6). V 2. kole na Majors aktuálne má skóre 24:6, z toho na Wimbledone 7:0.

Cibulkovej sa pred Wimbledonom nedarilo

Zverenkyňa fedcupového kapitána SR Mateja Liptáka Cibulková pred príchodom do All England Lawn Tennis and Croquet Clubu ťahala sériu štyroch prehier. V pondelok sa v dráme s nemeckou niekdajšou deviatkou systému Andreou Petkovicovou (6:3, 3:6, 9:7 za 165 minút) vyhla negatívnemu rekordu celej svojej seniorskej kariéry. Tri z predmetných štyroch nezdarov bývalej štvorky systému Cibulkovej pritom boli proti hráčkam mimo Top 100 hodnotenia.

V 2. kole Roland Garros podľahla tuniskej lucky loserke z kvalifikácie Ons Jabeurovej (v tej chvíli 114.), v Hertogenboschi inkasovala prehru od nemeckej kvalifikantky Antonie Lottnerovej (v čase duelu 161.) a v Eastbourne ju ako obhajkyňu titulu vyradila domáca držiteľka voľnej karty Heather Watsonová z pozície 126. ženy systému. V Birminghame podľahla Češke Lucii Šafářovej (v danom okamihu 41., kedysi bola aj v Top 5), a to z dvoch mečbalov.

Wimbledon – dvojhra žien – 2. kolo:

Dominika Cibulková (SR-8) – Jennifer Bradyová (USA) 6:4, 6:4 za 76 minút