Draft NHL ovládol Hughes, Kakko smeruje do Rangers a na šiestej pozícii sa zrodilo prekvapenie

VANCOUVER 22. júna (WebNoviny.sk) – Americký útočník Jack Hughes sa stal jednotkou tohtoročného draftu zámorskej hokejovej NHL. Vo vancouverskej Rogers Arene si ho z najvyššej pozície vybrali zástupcovia New Jersey Devils, ktorí privítali vo svojej organizácii druhú draftovú jednotku v priebehu 24 mesiacov.

Rýchlosť, kreativita a produktivita

Predvlani z prvého miesta získali Švajčiara Nica Hischiera. Osemnásťročný Hughes zaujal „diablov“ rýchlosťou, kreativitou a produktivitou. Uplynulú sezónu strávil talentovaný center v tíme centralizovanej prípravy americkej reprezentácie do 18 rokov a v 50 zápasoch nazbieral 112 bodov (34+78).

„Som nadšený z toho, že budem súčasťou Devils. Sú tu skvelí ľudia a je to vynikajúca organizácia. Vždy som sníval o tom, že budem draftovou jednotkou. Ak ste dieťa, určite nesnívate o tom, že budete dvojkou, trojkou či štvorkou,“ cituje portál NHL.com rodáka z Orlanda, ktorý v minulom ročníku absolvoval tri svetové šampionáty troch rôznych vekových kategórií a na dvoch získal medailu.

Hughes je len ôsmym Američanom, ktorý ovládol draft zámorskej profiligy. Pred ním sa to podarilo Austonovi Matthewsovi (2016), Patrickovi Kanovi (2007), Erikovi Johnsonovi (2006), Rickovi DiPietrovi (2000), Bryanovi Berardovi (1995), Mikovi Modanovi (1988) a Brianovi Lawtonovi (1983).

Predviedol sa na majstrovstvách sveta

„Môže sa stať hviezdou, rovnako ako ostatní hráči z toho draftu. Jacka sme dlho sledovali a mali sme šťastie, že sme zvíťazili v draftovej lotérii. Je to špeciálny deň pre našu organizáciu. Jackovo hokejové myslenie je na vysokej úrovni, podobne ako korčuľovanie. Jeho schopnosti sa vyvíjajú a my budeme trpezliví. Sme veľmi radi, že sme ho získali,“ uviedol pre oficiálny web profiligy generálny manažér Devils Ray Shero.

Druhú pozíciu obsadil v súlade s očakávaniami fínsky krídelník Kappo Kakko, po ktorom siahol New York Rangers. Osemnásťročný mladík odohral minulú sezónu v drese TPS Turku.

V 45 zápasoch základnej časti fínskej najvyššej súťaže nazbieral 38 bodov (22+16) a v piatich dueloch play-off mal bilanciu 4+1. Navyše, darilo sa mu aj na medzinárodnej scéne. Fínsku „dvadsiatku“ doviedol k titulu majstrov sveta a rovnaký výsledok sa mu podaril aj na seniorských MS, kde bol so šiestimi gólmi najlepším strelcom „Suomi“.

Prekvapenie na šiestom mieste

„Dúfam, že som pripravený naskočiť do NHL už v nasledujúcej sezóne, ale stále mám pred sebou veľa práce. Potrebujem byť silnejší a rýchlejší v rohoch klziska. Na svetovom šampionáte som zistil, že som dobrý s pukom, no sú aj niektoré oblasti, v ktorých sa potrebujem zlepšiť,“ zhodnotil Kakko, z ktorého sú na Manhattane nadšení.

„Je to hokejista, ktorý by mal zmeniť našu hru, o tom niet pochýb. Má veľký talent, zároveň je pri zemi a pokojný. Už sa neviem dočkať, kedy sa ukáže fanúšikom v Madison Square Garden. Pred príchodom do NHL hral na seniorských MS, hokejovo vyrastal medzi staršími hráčmi, čo je pre nás veľmi dobré,“ uviedol prezident newyorských „jazdcov“ John Davidson.

Pomyselné stupne víťazov tohtoročného draftu skompletizoval kanadský útočník Kirby Dach, ktorý putoval do organizácie Chicaga Blackhawks. Najvyššie draftovaným obrancom bol zo štvrtého miesta jeho krajan Bowen Byram, po ktorom siahlo Colorado Avalanche. Na pozícii číslo päť sa objavil americký útočník Alex Turcotte, ten bude svoj talent rozvíjať v Los Angeles Kings. Najväčším prekvapením úvodného kola bola šiesta priečka Nemca Moritza Seidera. Mladý bek zamieril do Detroitu Red Wings.

„Je to neskutočné, neviem opísať svoje pocity. Myslel som si, že prídem na rad až okolo pätnásteho či dvadsiateho miesta. Ani v jednom z rebríčkov som nebol takto vysoko,“ povedal rodák z Zellu, ktorý sa predstavil na májových MS v Bratislave a Košiciach.

Objavia sa aj slovenskí hokejisti

V elitnej desiatke sa okrem Seidera a Kakka objavili ešte ďalší dvaja Európania – švédsky obranca Philip Broberg na 8. pozícii (Edmonton Oilers) a ruský útočník Vasilij Podkolzin na 10. priečke (Vancouver Canucks).

Úvodné kolo patrilo podľa očakávania hokejovým veľmociam – Kanaďania sa mohli pochváliť trinástimi draftovanými hráčmi a Američania deviatimi hokejistami, pričom oba zámorské krajiny mali troch zástupcov v top 10. Kluby si vybrali aj štyroch Švédov, troch Fínov, jedného Nemca a prekvapivo iba jedného Rusa.

Draft NHL pokračuje v sobotu druhým až siedmym kolom (od 19.00 h SELČ), v ktorom sa s najväčšou pravdepodobnosťou objavia aj slovenskí hokejisti. Skloňujú sa predovšetkým mená útočníkov Maxima Čajkoviča s Adamom Liškom a brankára Samuela Hlavaja.