Druhú ligu nakoniec dohrajú v piatich kolách, jej víťaz sa v baráži pobije o Fortuna ligu

Druhá najvyššia futbalová súťaž na Slovensku predsa len ešte bude pokračovať aj v prerušenom ročníku 2019/2020. A jej víťaz bude mať šancu postúpiť do najvyššej súťaže.

Hrať sa bude v skrátenom formáte piatich kôl so šiestimi mužstvami. Víťaz II. ligy odohrá dvojzápasovú baráž s posledným tímom tabuľky Fortuna ligy.

Rozhodol o tom na utorkovom zasadnutí výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu, ktorý neprijal návrh Komisie SFZ pre II. ligu. Tá už o čosi skôr odsúhlasila predčasné ukončenie sezóny.

Prvé kolo reštartu sezóny v II. lige je naplánované na 13. júna, čiže v rovnakom termíne ako pri elitnej Fortuna lige. Na obe súťaže budú môcť prísť v obmedzenom počte aj diváci, keďže od 10. júna bude možné na Slovensku organizovať hromadné podujatia do 500 osôb.

Dukla proti pôvodnému rozhodnutiu

Pri rozhodovaní o pokračovaní v sezóne zrejme zohral pozitívnu rolu aj tlak z prostredia najlepších druholigových tímov na čele s lídrom priebežného poradia MFK Dukla Banská Bystrica.

Práve Bystričania v kritickom stanovisku spred niekoľkých dní označili pôvodné rozhodnutie ÚLK, že z Fortuna ligy nebude v tejto sezóne nikto vypadávať, za dehonestovanie desaťmesačnej snahy vedenia klubu o postup do najvyššej súťaže.

Výkonný výbor schválil návrh SFZ, podľa ktorého sa II. liga dohrá v skrátenom formáte s účasťou prvých šiestich tímov tabuľky po 18. kole.

Znamená to, že prvých šesť mužstiev II. ligy (MFK Dukla Banská Bystrica, FK Dubnica n./V., MFK Skalica, FK Poprad, MŠK Žilina „B“ a FK Železiarne Podbrezová) si berie so sebou do nadstavby body po 15. kole plus body zo vzájomných stretnutí so súpermi tejto šestice z programu 16., 17. a 18. kola.

Prerokovali aj mládežnícke súťaže

Sú to štyri stretnutia (16. kolo Žilina B – B. Bystrica 1:2, 17. kolo Dubnica – Žilina B 1:0 a Poprad – Podbrezová 1:2, 18. kolo Podbrezová – Skalica 1:0), takže v programe nadstavby sa bude hrať už len 11 zápasov.

“Rozdiel v názoroch na jednu vec nás nemôže rozdeliť v záujme o futbal. Umožnili sme, aby sa futbal hral,“ glosoval prezident SFZ Ján Kováčik hlasovanie (10 za, 3 proti, 1 sa zdržal) o rozhodnutí výkonného výboru, cituje ho portál futbalnet.sk.

Exekutíva prerokovala aj návrh, týkajúci sa mládežníckych súťaží. Tímy z 1. miesta vo všetkých súťažiach majú možnosť postúpiť s tým, že rovnaký počet, o ktorý sa súťaž rozšíri, v nasledujúcom ročníku z nej zostúpi.

“Chceme umožniť deťom a mládežníkom, ktorí vo svojom veku už v takejto súťaži nikdy nebudú môcť pôsobiť, aby mali možnosť hrať vo vyššej, keďže si ju na ihrisku športovo vybojovali,“ dodal Ján Kováčik.

Únia berie rozhodnutie na vedomie

Únia ligových klubov (ÚLK) berie na vedomie rozhodnutie Výkonného výboru SFZ.

„Mrzí nás, že táto informácia, resp. zámer dohrať 2. ligu v skrátenej podobe, neprišiel skôr a nebol predmetom diskusie zástupcov oboch dotknutých líg. Pred posledným Prezídiom ÚLK sme aktívne komunikovali s predstaviteľmi 2. ligy, na Prezídiu dokonca sedel jej čelný zástupca Peter Švec, k takémuto návrhu vtedy, žiaľ, neprišlo. My sme robili všetko pre to, aby sme Fortuna ligu reštartovali, od začiatku pandémie sme pracovali na niekoľkých scenároch reštartu. Situácia nám nedovolila obnoviť ju v plnom 10-kolovom variante. Proaktívne sme veci komunikovali voči štátu, SFZ, klubom… Rozhodnutie berieme na vedomie, všetkým tímom 2. ligy, ktoré budú dohrávať aktuálny ročník, s výnimkou Žiliny B, ktorá postúpiť v zmysle Súťažného poriadku SFZ nemôže, zároveň v najbližšej dobe zašleme všetky materiály spojené s mimoriadnym použitím klubového licenčného systému pre ďalší ročník Fortuna ligy vrátane zmluvy o účasť v baráži a plne sa už sústreďujeme na reštart aktuálnej sezóny Fortuna ligy,“ znie stanovisko vedenia ÚLK.

Termíny sa nemôžu posúvať

Reštart Fortuna ligy (FL) je naplánovaný na 13. júna. Nadstavba sa odohrá jednokolovo každý s každým. Nadstavba FL by mala vyvrcholiť 11. júla, v prípade play-off o Európsku ligu o týždeň neskôr. Termíny sa posúvať už nemôžu, do 20. júla musí totiž ÚLK nahlásiť UEFA pohárových účastníkov.

„Pozitívnou správou je, že nové uvoľňovanie opatrení zo strany štátu hovorí o tom, že od 10. júna môže byť na štadióne prítomných 500 ľudí. To znamená, že aspoň časť fanúšikov uvidí zápasy naživo. Aktuálne pracujeme na úprave Manuálu organizácie zápasov. Veríme, že už nič nebude brániť v ceste, aby sme 13. júna aktuálnu sezónu úspešne reštartovali,“ doplnilo vedenie ÚLK.