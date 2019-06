Elton John získal najvyššie francúzske vyznamenanie, Macron mu udelil Rad čestnej légie

BRATISLAVA 22. júna (WebNoviny.sk) – Anglický spevák, klavirista a skladateľ Elton John dostal Rad čestnej légie. Najvyššie francúzske vyznamenanie mu v piatok odovzdal počas ceremónie v Elyzejskom paláci prezident Emmanuel Macron.

Melodický génius

Podľa vyhlásenia jeho kancelárie je 72-ročný interpret „melodický génius“, ktorý ako jeden z prvých homosexuálnych umelcov dal hlas LGBT komunite.

Umelec svoju ďakovnú reč zameral na svoju charitatívnu prácu. Jeho charita The Elton John Aids Foundation už dala vyše 310 miliónov libier (v prepočte 346,6 milióna eur) na prevenciu HIV, vzdelanie a podporu ľudí infikovaných týmto vírusom. Spevák v príhovore zdôraznil, že boj proti AIDS je pre neho veľmi dôležitý.

„Ako hudba, tak aj boj proti AIDS je mojou vášňou po mnohé mnohé roky. A ako hudba, tak aj tento boj mi každý deň pripomína mimoriadnu silu ľudského ducha. Že veci, ktoré nás spájajú, sú silnejšie ako tie, čo nás rozdeľujú. Je to tento magický ľudských duch, ktorý si so sebou ponesiem ako hrdý člen Čestnej légie,“ vyjadril sa.

Najúspešnejší hudobník všetkých čias

Sir Elton Hercules John, vlastným menom Reginald Kenneth Dwight, počas svojej vyše 50-ročnej kariéry predal vyše 300 miliónov kópií nahrávok na celom svete. Je tak jedným z najúspešnejších hudobníkov všetkých čias.

Okrem množstva iných ocenení získal aj šesť Grammy vrátane Grammy Legend Award, päť BRIT Awards, Oscara, Zlatý glóbus či divadelnú cenu Tony. V roku 1994 ho uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy.

Medzi jeho najväčšie hity patria piesne ako Rocket Man, Tiny Dancer, Your Song, Candle In The Wind či Saturday Night’s Alright For Fighting. Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.