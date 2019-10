Erdogan hodil list od prezidenta Trumpa do koša

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan si list, ktorý mu krátko pred začiatkom tureckej invázie do Sýrie poslal americký prezident Donald Trump, prečítal, ale vzápätí ho hodil do koša. Britskej BBC to vo štvrtok potvrdil vysokopostavený zdroj z Erdoganovej prezidentskej administratívy.

Turecký prezident Trumpov list z 9. októbra „dostal, kompletne ho odmietol a dal ho do koša„, uvádza tento zdroj. BBC prináša aj úryvky z tohto listu.

Je z nich vidno, že Trump pomerne ostrým jazykom Erdogana vystríhal pred masívnym útokom na Kurdov, ku ktorému sa turecký prezident nakoniec odhodlal.

Vzťah prezidentov

„Nebuď ‚tvrďas’! Nebuď blázon!“ napísal Trump tureckému prezidentovi. „Spravme výhodnú dohodu! Ty nechceš byť zodpovedný za vyvraždenie tisícov ľudí a ja nechcem byť zodpovedný za zničenie tureckej ekonomiky – a ja to spravím,“ uvádza v liste Trump.

„Dejiny ťa budú vnímať pozitívne, ak to spravíš správnym a humánnym spôsobom. Ale ak sa nebudú diať dobré veci, budú sa na teba už navždy pozerať ako na diabla,“ zakončil americký prezident.

Trumpov list stavia čiastočne do nového svetla jeho vzťah k Erdoganovi, keďže na základe doterajších informácií sa skôr zdalo, že Trump proti tureckému prezidentovi nič nemá a jeho útoky na Kurdov sa dokonca snaží zľahčovať.

Napríklad v stredu po rokovaní s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom pristúpil Trump aj ku kritike samotných Kurdov, ktorých Spojené štáty až doteraz – po stiahnutí svojej armády zo Sýrie aspoň slovne – bránili.

Ochrana sýrskej vlády

Trump tiež naznačil, že Kurdom musí stačiť ochrana zo strany centrálnej sýrskej vlády, s ktorou po stiahnutí sa Američanov narýchlo dosiahli dohodu o spolupráci, napriek tomu, že donedávna šlo o dve znepriatelené strany.

„Veď Sýria je voči Kurdom priateľská. Kurdi majú veľmi dobrú ochranu. Plus, vedia bojovať. A okrem toho, nie sú to žiadni anjeli,“ povedal Trump.

Práve Kurdi pritom boli v posledných rokoch najvernejšími spojencami USA v boji proti Islamskému štátu a na porážke tohto teroristického hnutia mali najväčšiu zásluhu.

Už stiahnutie USA zo Sýrie tvárou v tvár tureckému útoku označili Kurdi aj väčšina svetových médií za veľkú zradu zo strany Trumpa.

Trumpove výroky šokovali

Trump sa posledný týždeň snaží neustále vysvetľovať, prečo museli Spojené štáty opustiť sýrskych Kurdov práve v momente, keď sa na nich rozhodlo zaútočiť Turecko. Trumpove stredajšie výroky však šokovali mnohé americké aj svetové médiá svojou necitlivosťou.

„Toto nie je medzi Tureckom a Spojenými štátmi, ako by mnohí hlúpi ľudia chceli, aby ste verili,“ vyhlásil v stredu Trump pred novinármi.

„Majú tam všade veľa piesku. Takže je tam veľa piesku, s ktorým sa môžu hrať,“ dodal americký prezident.

Informácie pochádzajú z webstránky britskej spoločnosti BBC a z archívu agentúry SITA.