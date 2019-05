Europarlament má tri pracoviská, najviac budov vlastní v Bruseli a oficiálnym sídlom je Štrasburg

Európsky parlament má tri pracoviská – v Štrasburgu, Bruseli a Luxemburgu. Oficiálnym sídlom a dejiskom väčšiny plenárnych schôdzí je francúzsky Štrasburg, výbory sa stretávajú v Bruseli a sekretariát parlamentu sídli v Luxemburgu. Hoci téma presídlenia parlamentu len do Bruselu sa pravidelne objavuje, tento krok by si vyžadoval súhlas každej vlády aj parlamentu členského štátu.

Zmluva o EÚ z roku 1997

Rozhodnutie o tom, kde sídli Európsky parlament, je súčasťou Zmluvy o EÚ z roku 1997, čiže zmena sídla by si vyžadovala zmenu zmluvy.

Na to je potrebná jednomyseľnosť medzi všetkými vládami a ratifikácia každým národným parlamentom. Naposledy sa zmena sídla EP skloňovala pri presídľovaní európskych agentúr z Londýna na kontinent pre brexit. Hovorilo sa, že výmenou za agentúru by sa Francúzsko mohlo vzdať štrasburského sídla, nakoniec sa to nestalo.

Ak by sa všetky činnosti EP presunuli do Bruselu, podľa analýz by sa tak mohlo ročne ušetriť viac ako sto miliónov eur. Táto suma predstavuje šesť percent rozpočtu EP a jedno percento administratívneho rozpočtu EÚ.

Rada Európy združuje 47 krajín

Štrasburg určili za oficiálne sídlo europarlamentu v roku 1992. Formalizovali tak situáciu, ktorá odzrkadľovala kompromisy z minulosti.

Po založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ (ESUO) v roku 1952 sa inštitúcie nachádzali v Luxemburgu. Rada Európy, ktorá sídli v Štrasburgu a združuje 47 krajín, ponúkla svoju rokovaciu sálu na schôdze ESUO, z ktorého vznikol Európsky parlament.

Štrasburg sa teda postupne stal hlavným sídlom plenárnych schôdzí. V roku 1958 sa po vzniku Európskeho hospodárskeho spoločenstva veľká časť činností Európskej komisie a Rady ministrov sústredila do Bruselu.

Európsky parlament vlastní 29 budov

Keďže práca EP si vyžadovala spoluprácu s týmito inštitúciami, poslanci sa rozhodli veľkú časť svojej práce sústrediť do Belgicka. Tam sa konajú hlavne schôdze výborov a politických skupín. Najviac zamestnancov EP je stále v Luxemburgu.

Európsky parlament vlastní 29 budov. Najviac, 18 budov, je v Bruseli. Šesť budov je v Luxemburgu a v Štrasburgu ich je päť.

Parlament postupne kupuje budovy, ktoré používa na svojich hlavných pracoviskách, pretože v strednodobom a dlhodobom horizonte je to efektívnejšie než ich prenájom. Podľa Dvora audítorov je kúpa o 40 až 50 percent lacnejšia než dlhodobý prenájom.

