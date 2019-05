Ako voliť v eurovoľbách? Môžete dať aj prednostné hlasy (manuál)

Voliči si vo voľbách do Európskeho parlamentu vyberajú spomedzi kandidačných listín jednotlivých strán a hnutí.

Na jednej vybranej kandidačnej listine môžu, a nemusia, označiť toho, koho chcú za europoslanca. Prednostné hlasy môžu byť najviac dva a tradične sa značia zakrúžkovaním poradového čísla pred menom kandidáta.

Ministerstvo vnútra na svojej internetovej stránke pripomína, že právo voliť do Európskeho parlamentu (EP) majú občania SR, ktorí najneskôr v deň volieb dosiahnu 18 rokov a majú trvalý pobyt na Slovensku.

Voliť môžu aj cudzinci

Voliť tiež môžu občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku a ani v ďalšom členskom štáte EÚ. Podmienkou je, aby v deň volieb boli na Slovensku a mali minimálne 18 rokov.

Voliť môžu aj cudzinci. Konkrétne toto právo majú všetci občania iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku a vekom minimálne 18 rokov. Museli však najneskôr 15. apríla požiadať obec, kde majú trvalý pobyt, aby ich zapísali do zoznamu voličov.

Voliť do Európskeho parlamentu sa dá len v jednom členskom štáte Európskej únie. Volič, ktorý požiada pre voľby do EP o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike, sa dopustí priestupku, za ktorý je pokuta 100 eur.

Hlasovací preukaz

Všetci voliči musia po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom. Hlasovať môžu aj mimo svojho trvalého bydliska.

Potrebujú na to okrem občianskeho preukazu aj hlasovací preukaz. Pokiaľ volič žiada o vydanie preukazu osobne, môže tak urobiť najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, teda v piatok 24. mája. Takýto preukaz vydáva voličovi obec.

V eurovoľbách sa dá hlasovať aj na pas. Platí to však pre úzku skupinu voličov. Táto situácia môže nastať iba v prípade občanov SR, ktorí nemajú trvalý pobyt v Európskej únii.

Viac o téme: Voľby do Európskeho parlamentu (eurovoľby) 2019