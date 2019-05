Online (eurovoľby 2019): Volíme si europoslancov, otvorené sú všetky volebné miestnosti

BRATISLAVA 25. mája (WebNoviny.sk) – Po marcových prezidentských voľbách sa v sobotu 25. mája na Slovensku opäť otvorili volebné miestnosti.

Vo voľbách do Európskeho parlamentu (eurovoľbách) 2019 sa hlasuje v 5951 volebných miestnostiach a svoje právo môže využiť približne 4,45 milióna voličov.

Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 do 22.00. Žiadna z obcí nevyužila právo začať hlasovanie skôr. Prvé voľby do Európskeho parlamentu sa u nás konali v roku 2004 a následne každých päť rokov, teda v roku 2009 a 2014.

Do europarlamentu pôjde 14 slovenských zástupcov, jeden z nich sa však ujme mandátu až po odchode Veľkej Británie z Európskej únie.

Kandidátky podalo 31 strán a hnutí

Svoje kandidátky do volieb pôvodne zaregistrovalo na Slovensku 31 strán a hnutí, ktoré do boja o 14 kresiel europoslancov vyslali 349 kandidátov a kandidátok.

Podľa údajov ministerstva vnútra sa siedmi kandidáti vzdali kandidatúry a piatich kandidátov odvolali z kandidačnej listiny politické subjekty. Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidačnej listiny, zostávajú údaje o ňom na kandidačnej listine, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada. V pondelok odstúpenie z volieb oznámil predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič.

Kto môže voliť?

Voliť do europarlamentu na území Slovenska môžu občania SR, ktorí najneskôr dnes dovŕšili 18 rokov a majú na Slovensku trvalý pobyt. Voliť tiež môžu občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku a ani v ďalšom členskom štáte EÚ, ak sa dnes zdržiavajú na území Slovenska.

Napokon voliť zástupcov Slovenska v europarlamente môžu aj občania iných členských štátov EÚ s trvalým pobytom v SR, ktorí najneskôr dnes dosiahli 18 rokov. Museli však najneskôr 15. apríla požiadať obec, kde majú trvalý pobyt, aby ich zapísali do zoznamu voličov. Takýchto voličov je podľa údajov rezortu vnútra 824.

Voliť do Európskeho parlamentu sa dá len v jednom členskom štáte Európskej únie. Volič, ktorý požiada pre voľby do EP o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike, sa dopustí priestupku, za ktorý je pokuta 100 eur.

Výsledky eurovolieb 2019

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu sa dozvieme neskôr ako pri iných typoch volieb. Priebežné výsledky zverejňované nebudú, pretože v mnohých štátoch sa volí v nedeľu.

Konečné, oficiálne výsledky hlasovania, Štatistický úrad SR uverejní až po ukončení volieb v tom členskom štáte Európskej únie, ktorého voliči odovzdávajú hlasy ako poslední, čo bude v nedeľu 26. mája o 23:00.

Poslanci Európskeho parlamentu sa volia každých päť rokov. Európsky parlament je jediným priamo voleným medzinárodným zhromaždením na svete a jeho úlohou je zastupovať záujmy občanov EÚ na európskej úrovni.

