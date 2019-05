Voľby do Európskeho parlamentu (eurovoľby) 2019: Infolinka

Informačnú linku k voľbám do Európskeho parlamentu spustilo ministerstvo vnútra v pondelok 20. mája 2019.

Ako sa ďalej uvádza na internetovej stránke rezortu, voliči môžu získať potrebné informácie na telefónnych číslach 02/5094 2317, 02/ 5094 2312 od pondelka do piatka v čase od 7:30 do 15:30. „V sobotu 25. mája bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzavretia volebných miestností,“ informuje ministerstvo.

Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku konajú v sobotu 25. mája od 07:00 do 22:00. Hlasuje sa v 5 951 volebných miestnostiach. Vyberáme si 14 europoslancov, jeden z nich sa však ujme mandátu až po odchode Veľkej Británie z Európskej únie.

