Maroš Šefčovič dúfa vo vyššiu volebnú účasť ako naposledy, zaujíma ho aj vplyv euroskeptikov

BRATISLAVA 25. mája (WebNoviny.sk) – Aká bude účasť na Slovensku a aký vplyv získajú euroskeptické a protieurópske strany v novom Európskom parlamente. To bude pri zverejňovaní výsledkov eurovolieb sledovať podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.

Povedal to pre novinárov po tom, čo odvolil. Okrem toho, či Slovensko prekoná rekordne nízku volebnú účasť spred piatich rokov, bude pozorne sledovať aj výsledky volieb v Nemecku, Francúzsku a okolitých krajinách. Praje si, aby sa podarilo priblížiť k 20-percentnej volebnej účasti. Oficiálne výsledky však budú známe až v nedeľu večer, po tom, čo sa zavrú všetky volebné miestnosti v EÚ. On sám bude na výsledky čakať na Slovensku.

Europoslanec sa musí vedieť presadiť

„Bolo to trochu inak, nevolil som seba, prišiel som vyjadriť podporu poslancom, o ktorých som presvedčený, že sú odborne zdatní, budú nám robiť tú najlepšie reklamu a budú vedieť robiť od prvého dňa,“ povedal Šefčovič, ktorý pred piatimi rokmi viedol kandidátku Smeru-SD.

Dobrý europoslanec sa podľa neho musí vedieť presadiť „v kotli“ vyše 700 poslancov, musí mať vplyv vo svojej politickej frakcii a pokúšať sa stať spravodajcom pre dôležité návrhy. Keďže práve spravodajcovia potom rokujú s Európskou komisiou a členskými štátmi, stávajú sa z nich vplyvní europoslanci.

Šefčovič tvrdí, že panie vo volebnej miestnosti mu prezradili, že podľa nich je účasť rovnaká ako v roku 2014. „Ako optimista verím, že to bude viac. Keby sme sa vedeli priblížiť k 20 percentám alebo ich prekonať, bol by som veľmi rád. Ale vonku je krásne, bojím sa, či aj to nebude mať vplyv,“ dodal slovenský eurokomisár.

Vysvetlil prvé kroky nového parlamentu

Dúfa, že ľudia si uvedomujú, že Európsky parlament má vplyv na veľa dôležitých vecí. Nimi podľa neho sú zrušenie roamingových poplatov, vzdelávanie v zahraničí či slovo pri obchodných dohodách, ktoré uľahčujú podnikanie aj slovenským firmám. Je zvedavý, či ostane zachované proeurópske smerovanie europarlamentu. Otázkou podľa neho je, či bude stačiť spolupráca dvoch najväčších frakcii ľudovcov a socialistov, alebo budú musieť medzi seba prizvať liberálov a zelených.

O tom, ako bude Európsky parlament vyzerať, budú už v utorok diskutovať aj premiéri a prezidenti EÚ na mimoriadnom summite. Diskutovať budú napríklad o rozdelení postov. „Všetko sa začne začiatkom júla na konštitutívnej schôdzi, kde sa bude voliť nový predseda, podpredsedovia EP, predsedovia výborov a budú sa tam ustanovovať politické skupiny. Bude záležať na tom, ktorá skupina bude silná, a to aj pri rokovaniach o predsedovi Komisie,“ vysvetlil prvé kroky nového parlamentu. Už teraz sa tak podľa neho začíta inštitucionálny maratón.

