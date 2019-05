Výsledky: Voľby do Európskeho parlamentu (eurovoľby) 2019 na Slovensku (zvolení europoslanci)

Zvolení europoslanci a kompletné výsledky volieb do Európskeho parlamentu (eurovolieb) 2019 na Slovensku

Štatistický úrad SR uverejní výsledky volieb do Európskeho parlamentu (eurovolieb) 2019 až po ukončení volieb v tom členskom štáte Európskej únie, ktorého voliči odovzdávajú hlasy ako poslední, čo bude v nedeľu 26. mája o 23:00.

Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku uskutočnia v sobotu od 7:00 do 22:00. Svoje kandidátky do volieb pôvodne zaregistrovalo na Slovensku 31 strán a hnutí, ktoré do boja o 14 kresiel europoslancov vyslali 349 kandidátov a kandidátok.

Podľa údajov ministerstva vnútra sa však šiesti kandidáti vzdali kandidatúry a štyria kandidáti boli odvolaní. V pondelok 20. mája 2019 odstúpenie z volieb oznámil predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič.

Zvolení europoslanci (strana, meno)

Na Slovensku volíme 14 europoslancov, jeden z nich sa však ujme mandátu až po odchode Veľkej Británie z Európskej únie.

mená doplníme po zverejnení výsledkov

Eurovoľby 2019 – kompletné výsledky

kandidovalo 31 strán – výsledky doplníme po zverejnení výsledkov

