Heger: Extrémizmus, radikalizmus i podnecovanie k nenávisti ohrozujú spoločnosť, následkom bývajú aj trestné činy

Extrémizmus, radikalizmus i podnecovanie k nenávisti ohrozujú spoločnosť a ich následkom bývajú aj trestné činy. Slovenský premiér Eduard Heger (OĽaNO) to uviedol počas svojej návštevy vo Fínsku, kde diskutoval o problematike radikalizácie na školách.

Podľa premiéra sme aj na Slovensku v posledných rokoch zaznamenali niekoľko takýchto prípadov v prostredí škôl. Spomenul útok na základnej škole vo Vrútkach v roku 2020, počas ktorého zomrel zástupca riaditeľky školy pri pokuse zastaviť útočníka, pokus o útok na základnej škole v Mníšku nad Hnilcom či nedávny útok na strednej škole v Novákoch.

Radikalizácia ako znepokojivý trend

„Ale aj radikalizácia študenta, ktorý spáchal teroristický útok na Zámockej ulici. Je to veľmi znepokojivý trend a my čo najskôr potrebujeme prijať preventívne opatrenia, aby sme vedeli radikalizáciu identifikovať už v zárodku a aby sme dokázali podobným incidentom predchádzať.“ povedal predseda slovenskej vlády. Dodal, že by sa pri riešení problematiky aj s ministrom školstva radi inšpirovali u kolegov z Fínska.

Podľa Hegera je pri prevencii násilných trestných činov na školách potrebné spolupracovať nielen so študentmi, ale aj so zamestnancami škôl, ktorých je potrebné vzdelávať, aby dokázali incidentom predchádzať. Doplnil, že je potrebné zlepšovať i medziľudské vzťahy, úroveň vzdelania aj životné podmienky v celej spoločnosti.

Online priestor a sociálne siete

Premiér uviedol, že teroristické hrozby a boj proti radikalizácii sú témou aj na stretnutiach lídrov Európskej únie. Rovnako sa pravidelne stretávajú i odborníci z celej Európy, ktorí zdieľajú svoje skúsenosti a návody ako predísť radikalizácii a násilnému extrémizmu. Nenávistné prejavy aj extrémizmus sa momentálne šíria najmä v online priestore. Policajný zbor aktívne vykonáva opatrenia v tejto súvislosti a kooperuje aj so zahraničnými partnermi.

Predseda vlády počas pracovnej cesty absolvoval aj prezentáciu medzinárodného vedeckého projektu o náraste radikalizácie od Helsinskej univerzity. Projekt „Growing up radical“ skúmal, ako vychovávať mladých v časoch polarizácie, keďže ich neovplyvňuje len ich okolie, ale vplývajú na nich aj sociálne siete a kvantum informácií, ktoré nedokážu primerane vyhodnotiť.

Projekt sa usiluje prinášať nové pohľady i možnosti predchádzania radikalizácie u mladých ľudí. Nie je zameraný iba na študentov, ale aj na vzdelávacie inštitúcie a spoločnosť, ktorá ich formuje. Na projekte sa podieľajú aj zástupcovia Štokholmskej a Oxfordskej univerzity.