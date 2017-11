Ficova vláda schválila návrh dodávok bojových vozidiel pre slovenskú armádu

BRATISLAVA 15. novembra (WebNoviny.sk) – Vláda schválila návrh realizácie dodávok bojových obrnených vozidiel 8×8 a vozidiel 4×4. Materiál je v utajenom režime, a tak viac informácií nie je známych.

Minister obrany Peter Gajdoš bude o podrobnostiach informovať na ministerstve obrany o 14:00. Podľa materiálu je dôraz na zapojenie sa slovenského obranného priemyslu.

Historická modernizácia

Minister obrany Peter Gajdoš minulý týždeň informoval, že do výroby obrnených vozidiel pre slovenskú armádu by mal byť v maximálnej miere zapojený slovenský obranný priemysel. Ide o historickú modernizáciu, ktorá si do roku 2029 vyžiada 1,2 mld. eur.

V prípade vozidiel 8×8 má slovenské ministerstvo obrany podpísané memorandum s fínskym rezortom obrany, na základe čoho vznikla technická dohoda. Slovenský podnik Konštrukta – Defence a fínsky štátny podnik už na základe toho vyvíjajú požadované časti.

Fíni majú upraviť podvozok

Slovenská strana by pritom mala vyvíjať 2/3, tretina je na strane Fínov, ktorí na základe našich požiadaviek majú upraviť podvozok.

Predstavitelia rezortu obrany minulý týždeň zdôraznili, že prototyp vozidla by mohol byť k dispozícii o mesiac. Následne musí vozidlo prejsť vojskovými a technickými skúškami.

V prípade vozidiel 4×4 je rezort obrany na začiatku cesty. Nie je ešte vybratý partner, ktorého sa rozhodli nájsť a pomôcť im k tomu má Priemyselný deň, ktorý sa uskutoční vo vojenských priestoroch na Záhorí 6. decembra.