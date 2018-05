Fingovaná vražda novinára Babčenka len zvýši napätie s Ruskom, tvrdí Danko a čaká razantné kroky

BRATISLAVA 31. mája (WebNoviny.sk) – Postup ukrajinskej tajnej služby pri fingovanej vražde ruského novinára Arkadija Babčenka žijúceho na Ukrajine bol nehanebný a nedôstojný a iba zvyšuje napätie medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou.

Uviedol to vo štvrtok predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko s tým, že očakáva razantné kroky od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Podľa Danka si ukrajinské úrady, ktoré akciu zorganizovali neuvedomujú, aké dopady môže táto udalosť priniesť. Danko tiež označil tlačovú besedu ukrajinskej tajnej služby, kde oznámili, že ruský novinár žije, za teatrálnu a trápnu.

Kroky ministerstva zahraničných vecí

„Čo sa ma dotklo, bola správa, že hodnota ľudského života bola znížená konaním, ktorého pozadie môže byť síce ušľachtilé, ale v konečnom dôsledku je katastrofálne. Ako sa chce dnes tento novinár pán Babčenko pozrieť do očí tým, ktorých oklamal? Ako sa chcú ľudia, ktorí organizovali túto záležitosť a teatrálne to urobili následne na tlačovej besede, keď oznámili. že novinár žije, pozrieť do očí svojim partnerom? Z mojej pozície budem dôrazne protestovať svojmu partnerovi na Ukrajine, že ak je v takejto šou zapojený štátny orgán, považujem to sa nedôstojné,“ povedal Danko.

Predseda NR SR očakáva tiež kroky od slovenského rezortu zahraničia. Danko sa už na túto tému rozprával so štátnym tajomníkom Ivanom Korčokom.

„Nemám možnosť povedať to pánovi Babčenkovi osobne, ale budem to tlmočiť ministerstvu zahraničných vecí a poprosím o komunikáciu náš rezort. Nechcem, aby naše ministerstvo strčilo hlavu do piesku. Chcem vidieť rázne kroky našich predstaviteľov k tejto udalosti,“ uviedol Danko. Podľa neho je takéto správanie odsúdeniahodné, pretože to môže iba zvýšiť napätie. Danko doplnil, že s dôverou ľudí sa nemá hazardovať.

„Ukrajina sa zahrala so svetovými veľmocami a využila našu dôveru. Chcem však verejne odsúdiť takéto konanie a vyzvať na rozvahu. Pripadalo mi to trápne, keď som to videl ako v americkej šou, že je zrazu novinár živý. Je to nehorázne, nedôstojné a nehanebné.“

Vraždu len predstierali

Predstavitelia Kyjeva a ukrajinská polícia v utorok pôvodne informovali, že ruského novinára žijúceho na Ukrajine Arkadija Babčenka niekoľkokrát postrelili do chrbta v obytnom dome, kde žil a kde ho krvácajúceho našla jeho manželka. Úrady vtedy tvrdili, že motívom vraždy bola zrejme jeho práca.

V stredu sa však objavil na tlačovej konferencii ukrajinskej tajnej služby SBU, počas ktorej jej riaditeľ Vasyľ Hrycak vysvetlil, že vraždu len predstierali, aby odhalili sprisahanie voči jeho osobe. Babčenko sa počas tlačovej konferencie ospravedlnil priateľom a rodine, ktorí za ním smútili a o tajnom pláne nevedeli.

Štyridsaťjedenročný Babčenko je veľkým kritikom Kremľa, odsúdil anexiu Krymu, ruskú podporu separatistov na východe Ukrajiny a aj ruské pôsobenie v Sýrii. Jeden z najznámejších ruských vojnových reportérov opustil Rusko vo februári 2017, pričom vyhlásil, že sa mu vyhrážali smrťou. Novinár sa do Kyjeva presťahoval vlani na jeseň a pracoval pre televíziu ATR. Podľa bývalého ruského poslanca Iľju Ponomareva, ktorý tiež žije v ukrajinskej metropole, mu však ani potom neprestali prichádzať vyhrážky.

Obdobný prípad na Slovensku

Aj v rámci Slovenskej republiky sa už v minulosti odohral obdobný prípad. Ešte v roku 2005 predstavitelia rezortu vnútra a polície predstierali únos podnikateľa Braňa Prieložného a vraždu advokátky Gabriely Matuškovej. Obom podľa polície išlo o život v rámci sporov okolo spoločnosti Peat Group (nástupca spoločnosti Rašelina Quido). Táto firma bola od roku 2001 v konkurze, pričom si podnikateľ Prieložný žiadal uplatniť pohľadávku za niekoľko miliónov slovenských korún a Matušková bola konkurznou správkyňou.

Likvidáciu ich dvoch, ale aj ďalších dvoch mužov si údajne objednal Tobiáš Loyka práve v súvislosti s právnymi spormi okolo konkurzu spoločnosti. Loyka mal vyplatiť najatému mužovi desaťtisíc dolárov za každú vraždu, pričom mu mal odovzdať zálohu vo výške 350-tisíc slovenských korún (11 617 eur). Muž však začal spolupracovať s políciou a tá následne naaranžovala fiktívnu vraždu advokátky a fiktívny únos podnikateľa.

Neskôr vtedajší minister vnútra Vladimír Palko oznámil, že celá akcia bola vopred naplánovaná za účelom zadržania objednávateľa a spomínaná dvojica je pod policajnou ochranou. Loyka bol následne obvinený z objednávky štyroch vrážd, trestné stíhanie však bolo napokon zastavené, pretože Loyka v roku 2015 zomrel.

Andrej Danko na záver štvrtkového vyhlásenia uviedol, že prípad zo Slovenska spred 13 rokov a udalosti na Ukrajine sa nedajú porovnávať, vzhľadom na svoje pozadie.