Foto: Slováci si pripomenuli Deň Ozbrojených síl SR, minister Gajdoš chce modernú armádu

BRATISLAVA 22. septembra (WebNoviny.sk) – Cieľom ministerstva obrany je, aby naše mladé ozbrojené sily boli aj moderné. Povedal to minister obrany Peter Gajdoš počas osláv Dňa Ozbrojených síl SR v Brezovej pod Bradlom.

Pri tejto príležitosti šéf rezortu obrany vyzdvihol a ocenil každodennú prácu profesionálnych vojakov a upozornil na realizované modernizačné projekty, vďaka ktorým budú ozbrojené sily môcť ešte efektívnejšie plniť úlohy v prospech Slovenskej republiky a jej občanov.

Návštevníci si mohli pozrieť Spartan C-27J

„Naše ozbrojené sily v januári tohto roku oslávili už 25. výročie svojho vzniku. Za ten čas sa stali rešpektovanou inštitúciou a tou najväčšou garanciou obranyschopnosti Slovenskej republiky. No ak by nemali pevný základ vo svojom ľudskom potenciáli, čiže vo Vás vážené vojačky a vojaci, nikdy by sa nedokázali stať jednou z najdôveryhodnejších inštitúcií,“ povedal vo svojom príhovore Gajdoš. Okrem iného spomenul aj historicky najväčšiu reálnu modernizáciu ozbrojených síl a zdôraznil, že vedenie ministerstva obrany dáva dôraz na vyváženosť modernizácie a výcviku profesionálnych vojakov. Agentúru SITA informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.

Obyvatelia a návštevníci Brezovej pod Bradlom mali možnosť vidieť aj statické a dynamické ukážky techniky ozbrojených síl, v rámci nich napríklad aj nové dopravné lietadlo Spartan C-27J, viacúčelové vojenské vrtuľníky UH-60M Black Hawk. Odprezentovaný bol aj prototyp nového bojového obrneného vozidla 8×8, ktorý je produktom slovenského obranného priemyslu a jeho výroba bude znamenať prácu a zvýšenie zamestnanosti v zbrojárskych podnikoch na Považí.

Ocenenie profesionálnych vojakov a veteránov

Pri príležitosti Dňa Ozbrojených síl SR boli zároveň ocenení pamätnou medailou profesionálni vojaci a veteráni, ktorí sa pričinili o šírenie dobrého mena ozbrojených síl, medzi nimi aj zranení veteráni z Afganistanu.

Slovensko si pripomína Deň Ozbrojených síl SR symbolicky v deň výročia víťazstva slovenských dobrovoľníkov v bitke pri Brezovej pod Bradlom v roku 1848. Zároveň pri tejto príležitosti zorganizovali jednotlivé útvary Ozbrojených síl SR vo svojich priestoroch deň otvorených dverí, v rámci ktorých sa mohla verejnosť oboznámiť s prácou profesionálnych vojakov.