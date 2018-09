Foto: Minister Gajdoš privítal slovenských vojakov, ktorí sa vrátili z mierovej misie na Cypre

BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) – Profesionálni vojaci, ktorí uplynulý rok pôsobili v mierovej misii UNFICYP na Cypre, sa vrátili na Slovensko.

Privítali ich Gajdoš a Zmeko

V priestoroch Protilietadlovej raketovej brigády Vzdušných síl Ozbrojených síl SR v Nitre ich dnes slávnostne privítali minister obrany Peter Gajdoš a náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Daniel Zmeko.

V rámci aktuálnej rotácie slovenských vojakov na Cypre sa vrátilo 67 vojakov, z toho štyri ženy. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.

Najlepší z najlepších

“Naši vojaci sú na Cypre stabilnou a rešpektovanou bezpečnostnou zložkou. Potvrdzuje to aj fakt, že nám Organizácia Spojených národov od septembra zverila do pôsobnosti celý Sektor 4. A to môžu robiť naozaj iba tí najlepší z najlepších. Moje poďakovanie preto patrí každému jednému profesionálnemu vojakovi, ktorý zodpovedným plnením úloh prispel k šíreniu dobrého mena Slovenskej republiky a celých ozbrojených síl v zahraničí,“ povedal šéf rezortu obrany Peter Gajdoš.

„Prevzatie zodpovednosti za plnenie operačných úloh v celom Sektore 4 bolo a je jedinečným dôkazom profesionality nielen veliteľského zboru, ale všetkých príslušníkov OS SR vyslaných do misie UNFICYP v tejto rotácii,“ doplnil náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko.

Cieľom pôsobenia slovenských vojakov na Cypre je udržiavať prímerie medzi znepriatelenými stranami v priestore nárazníkovej zóny. V mierovej misii UNFICYP sa doteraz vystriedalo takmer 3 300 príslušníkov Ozbrojených síl SR.