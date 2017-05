Foto: Výcvik aktívnych záloh sa stal realitou, minister Gajdoš hovorí o historickom momente

BRATISLAVA 16. mája (WebNoviny.sk) – Výcvik aktívnych záloh sa stal realitou, prví vojaci už cvičia v Ženijnom prápore Sereď. Na slávnostnom nástupe sa v utorok zúčastnil minister obrany Peter Gajdoš spolu so zástupcom náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Pavlom Mackom.

Ide o historický moment

V rámci pilotného projektu absolvuje výcvik aktívnych záloh celkovo 37 ľudí, ide o ôsmich bývalých profesionálnych vojakov, 24 vojakov bývalej povinnej základnej služby a piatich absolventov dobrovoľnej vojenskej prípravy.

Výcvik vojakov zaradených do aktívnych záloh sa začal v pondelok a potrvá do 26. mája. V rámci neho nebudú cvičiť len v priestoroch kasární, ale aj na ženijnom cvičisku Váh, kde sa budú pripravovať na zásah v prípade povodní a iných kalamít, ku ktorým by mohli byť povolaní.

„Ide o historický moment, pretože od roku 1993 vojaci v zálohe necvičili a systém aktívnych záloh nebol funkčný,” zdôraznil šéf rezortu obrany. Ako doplnil, v rámci pilotného projektu budú precvičení vojaci so ženijnými spôsobilosťami, čiže v prípade potreby ich bude možné nasadiť pri rôznych živelných pohromách a kalamitách.

Motivačný príspevok 600 eur

Po ukončení pilotného projektu prijme rezort obrany na základe dôkladnej analýzy prípadné potrebné kroky na jeho skvalitnenie.

Ako vysvetlil Macko, vojakov zaradených do aktívnych záloh vedia ozbrojené sily kedykoľvek povolať na výkon mimoriadnej služby. „Výcvik, ktorí vojaci v zálohe absolvujú, je zameraný na obnovenie ich základných bojových zručností a vojenskej špecializácie, na ktorú sú určení,“ vysvetlil.

Za každý kalendárny rok zotrvania v aktívnej zálohe prináleží vojakovi motivačný príspevok 600 eur, ktorý mu bude vyplatený spätne v prípade, že absolvoval aspoň 75 percent cvičenia.

V zmysle zákona je zamestnávateľ povinný udeliť svojmu zamestnancovi pracovné voľno na vymedzené obdobie cvičenia a pri vzdialenosti nad šesť hodín aj na cestu. Za čas poskytnutého pracovného voľna patrí vojakovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Náklady refunduje zamestnávateľovi vojenský útvar.