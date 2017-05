Funkcie reprezentačného trénera som sa nedržal pre peniaze, hovorí Cíger

BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) – S hokejistami z NHL som nikdy nemal problém. Ak by mi niekto z nich naznačil, že so mnou má problém, dávno by som odišiel z postu reprezentačného trénera. Aj toto uviedol Zdeno Cíger v utorkovej online diskusii s čitateľmi denníka Pravda.

“Funkcie som sa nedržal pre peniaze. Mám veľa inej práce vo svojej akadémii, ktorú som uplynulé dva roky zanedbával,” dodal niekdajší skvelý útočník a neskôr úspešný tréner Cíger na otázku, či nemá problém s kľúčovými hráčmi, ktorí hrávajú v kluboch NHL.

Špinavé praktiky SZĽH

Po nedávnom 14. mieste v Kolíne nad Rýnom, historicky najhoršom umiestnení Slovákov na MS elitnej kategórie, sa vďaka viacerým vyjadreniam aj Zdena Cígera pre médiá vyostrili vzťahy medzi ním a vedením Slovenského zväzu ľadového hokeja reprezentovaným najmä prezidentom Martinom Kohútom.

Cíger okrem iného povedal, že zo strany Kohúta voči reprezentácii to bol “podraz za podrazom a že sa s ním preto nemá o čom baviť”. V ostatnom čase sa na stranu svojho partnera postavila aj Cígerova priateľka, ktorá obsiahlym statusom na sociálnej sieti “odhalila” podľa jej slov viaceré špinavé praktiky na SZĽH.

Už nechce byť v reprezentačnom tíme

Na otázku čitateľa, či sa stotožňuje s tým, čo napísala Xénia Mikulová na facebooku, Cíger odpovedal: “Samozrejme. Rozbehla boj, ktorý zdieľame spolu. Osobne na sociálnych sieťach nefungujem, ale vidím, že veci sa vďaka ním šíria veľmi rýchlo. Pri bežných rozhovoroch nemáte šancu povedať všetko, čo máte na duši… Rozhodli sme sa do vecí viac ponoriť, aby sme niektoré veci vysvetlili.”

Cíger sa po svetovom šampionáte okrem iného vyjadril, že je znechutený vývojom vecí najmä okolo slovenskej reprezentácie a že nemá chuť pokračovať v dvojročnej práci pri reprezentačnom tíme. Prezident SZĽH Kohút prostredníctvom médií ešte počas MS 2017 odkázal, že osobne nebude podporovať jeho zotrvanie a tiež Róberta Švehlu ako generálneho manažéra pri národnom tíme.

“V súčasnej situácii, keď nie som na zväze žiadaný, nemá ani význam nad tým premýšľať, aby som pokračoval. Budem sa radšej plnohodnotne venovať svojim deťom v akadémii,” dodal Cíger v diskusii na webe sport.pravda.sk.