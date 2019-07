Gajanová získala bronz v osemstovke na európskom šampionáte do 23 rokov

Slovenská reprezentantka Gabriela Gajanová vo švédskom Gävle na ME do 23 rokov v atletike v behu na 800 m napokon vybojovala bronzovú medailu.

Devätnásťročná gymnazistka pochádzajúca z Bobrovca a súťažiaca za AK ZŤS Martin dobehla do cieľa štvrtá, ale pôvodne bronzovú Írku Powerovú diskvalifikovali. Gajanová nakoniec vylepšila minuloročnú štvrtú priečku z juniorských MS v Tampere.

Finále na 800 m sa bežalo takticky, medzičas na 400 m bol 1:05,85 min, takže o všetkom sa rozhodovalo v samom závere.

Dvesto metrov pred cieľom nastúpili Britky Reekieová (vyhrala za 2:05,19) a Bakerová (2:06,33), ktorým líderka európskych tabuliek v tejto vekovej kategórii Gajanová nestačila.

V cieľovej rovinke sa mladá Slovenka svojím povestným dravým finišom snažila predstihnúť v súboji o bronz Powerovú, Írka jej atak odrazila. Napokon jej to nebolo nič platné, lebo ju neminula diskvalifikácia.

Gabriela Gajanová bude ešte aj o dva roky súťažiť v tejto vekovej kategórii.

Prehľad úspechov Gabriely Gajanovej na 800 m:

ME 2016 do 18 rokov Tbilisi (Gruz.) – bronz

MEJ 2017 Grosseto (Tal.) – bronz

MSJ 2018 Tampere (Fín.) – 4. miesto

ME 2019 do 23 rokov Gävle (Švéd.) – bronz