Gál chce riešiť personálne nedostatky v disciplinárnych senátoch, podľa neho ide o dlhodobý problém

BRATISLAVA 29. septembra (WebNoviny.sk) – Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) chce vyriešiť personálne nedostatky v disciplinárnych senátoch emeritnými sudcami. Podľa Gála je nedostatok ľudí dlhodobým problémom, ktorý sa nedá vyriešiť aktívnymi sudcami, pretože by následne chýbali na súdoch.

Minister zatiaľ nepovedal, akým spôsobom chce motivovať emeritných sudcov, no podľa jeho slov by táto možnosť mohla byť ideálnym riešením. Zároveň doplnil, že jedným z hlavných dôvodov, prečo ľudia nechcú prijať pozíciu v senátoch, je fakt, že sú následne hodnotení médiami či verejnosťou. Nie je nateraz známe presný počet chýbajúcich členov v senátoch.

„Tento problém je dlhodobý. Samotní ľudia nechcú ísť do týchto senátov, pretože sú následne prepieraní v médiách. Druhá dôležitá vec je, že tých, ktorých by sme teoreticky vedeli osloviť, nie sú následne patrične ohodnotení. Preto uvažujeme či do tohto procesu nezapojiť emeritných sudcov,“ povedal Gál.

Na otázku, či by nebolo vhodné sudcov motivovať napríklad finančne, odpovedal minister tak, že sudcovia sa majú venovať predovšetkým vlastnej práci. „Sudcovia musia súdiť a potrebujeme ich v talároch. Majú sa zaoberať vecami, ktoré prídu od občanov, alebo od právnických osôb. Emeritných sudcov budeme musieť na druhej strane dostatočne motivovať, aby boli ochotní vziať túto prácu,“ doplnil Gál.

Emeritným sudcom je sudca, ktorý ukončil svoje pôsobenie v úrade z dôvodu dovŕšenia určitého, spravidla dôchodkového veku. Ide o zaslúžilého bývalého sudcu. V súčasnosti nie je známy presný počet takýchto sudcov.