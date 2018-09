Greguš z FC Kodaň mal hrať proti „starým známym“, ale nakoniec nepoznal ani jedného Dána

TRNAVA 6. septembra (WebNoviny.sk) – Len jediný hráč z nominácie trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Jána Kozáka na stredajší víťazný duel v Trnave proti Dánsku (3:0) pôsobí na klubovej úrovni v tejto severskej krajine – Ján Greguš.

Dvadsaťsedemročný stredopoliar (nar. 29. januára 1991) účinkuje v FC Kodaň, a tak to mal byť pre neho na Štadióne Antona Malatinského zápas proti „starým známym“.

Dáni prišli s amatérmi

Nebol, pretože na Slovensko napokon nepricestoval tím s elitnými futbalistami, ktorí sa na nedávnych majstrovstvách sveta v Rusku postarali o miestenku v osemfinále (tam podľahli až v rozstrele z 11 m s neskoršími finalistami Chorvátmi, pozn.), ale iba s amatérskymi hráčmi z treťo- a štvrtoligovej súťaže.

„Dá sa povedať, že až polovica z ich tímu, ktorá mala pôvodne pricestovať a hrať proti nám, prešla Kodaňou, boli v Kodani alebo stále sú tam. Veľmi som sa z toho tešil, aj som si písal s niektorými chalanmi. Oni až do posledných chvíľ a hodín nevedeli, či pocestujú na Slovensko alebo nie. Škoda, keby prišlo to najsilnejšie Dánsko, mohol to byť v Trnave krásny zápas. Z tohto tímu, proti ktorému sme v stredu večer hrali, som nepoznal ani jedného hráča. Myslím si, že ani oni mňa nevnímali nejako špeciálne,“ skonštatoval Ján Greguš pred zástupcami médií po večernom trnavskom dueli.

Greguš sa sa dostal na trnavský trávnik v 61. min za Juraja Kucku. „Nebolo to jednoduché. To sme všetci vedeli, keďže pár hodín pred zápasom netušíte, proti komu vlastne nastúpite. Povedali sme si však, že sa musíme skoncentrovať, nič nepodceniť a sústrediť sa na zápas. Chceli sme to brať ako posledný test pred duelom Ligy národov s Ukrajinou,“ pokračoval v hodnotení.

O zápase proti Ukrajine

Nitriansky rodák si však nemyslí, že súboj proti dánskemu „amatérskemu“ výberu, v ktorom figurovali aj futsalisti, bol zbytočný.

„Musím povedať, že tento duel splnil svoj účel. Hocijaký prípravný zápas možno je vždy lepší než tréning. Nech už je tá situácia akákoľvek a bola, najviac, čo sme mohli preto urobiť, je zobrať to, ako to je. Koncentrovať sa, ako sa len dá. My sme s tým už nič nemohli spraviť – iba odohrať zápas a zvíťaziť v ňom. A teraz sa už pozerať dopredu na duel proti Ukrajine.“

Ten sa uskutoční v nedeľu 9. septembra o 15.00 h SELČ v Ľvove, pre zverencov trénera Jána Kozáka pôjde o prvé vystúpenie v 1. skupine B-divízie novovytvorenej európskej Ligy národov 2018/2019.

„Ukrajinci sú určite nepríjemným súperom. Hrali sme proti nim v ostatných rokoch a vieme, ako dokážu byť silným protivníkom. Verím, že tento duel zvládneme víťazne,“ dodal Ján Greguš, ktorý na klubovej úrovni pôsobil aj v Baníku Ostrava a Jablonci.