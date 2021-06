Heger zrejme nezvráti preferencie OĽaNO. Po ceste nahor kráča Fico so Smerom

Na Slovensku by po ďalších voľbách nevznikla vláda ani zo súčasných koaličných, ani z opozičných strán Smeru a Hlasu. Prieskum agentúry Focus zo začiatku júna pre TV Markíza ukázal, že koaličné subjekty by mali len 53 mandátov. Vládna strana Za ľudí je dlhodobo pod čiarou vstupu do parlamentu a opozičný Hlas a Smer by obsadili 64 kresiel v 150-člennej poslaneckej snemovni.

V zóne „neistoty“ je dohromady päť politických subjektov, ktoré sa pohybujú v intervale spoľahlivosti tesne pod alebo tesne nad hranicou piatich percent, ktorá umožňuje prekročiť prah Národnej rady SR. Ide o Progresívne Slovensko (6,3 percenta), KDH (5,8), Alianciu (5,7), ĽSNS (4,8) a Republiku (4,6).

Vládna šestka?

Ak by mali zostať mimo hry Hlas a Smer, muselo by sa dať dohromady zoskupenie súčasných troch koaličných strán SaS, OĽaNO a Sme rodina. K nim by museli ešte pribudnúť Progresívne Slovensko, KDH a maďarské zoskupenie Aliancia. V novej vláde by sa tak „tiesnilo“ šesť politických subjektov.

Takáto koalícia by zrejme mala problémy s funkčnosťou. Je však pravdou, že v minulosti sa vytvárali početné koalície. Napríklad za premiérky Ivety Radičovej boli vo vláde štyri strany a na kandidačnej listine SaS sa dostali do parlamentu Obyčajní ľudia a na kandidačnej listine Mostu-Híd zase OKS.

Sociológ Martin Slosiarik si vie predstaviť, že by vznikla aj koalícia šiestich strán. Odvolal sa práve na minulé viacpočetné koalície. Problém je podľa neho udržať takúto koalíciu s tým, aby všetky subjekty akceptovali koaličnú zmluvu a po čase na seba nenarazili.

„Treba si uvedomiť, že ani poslanci za jednotlivé strany nemusia mať silnú väzbu na stranu ako takú a častokrát môžu prichádzať s vlastnými iniciatívami,“ poznamenal.

Stabilizátor Heger

Najsilnejší vládny subjekt OĽaNO dosiahol v aktuálnom prieskume podporu 8,2 percenta. Bývalý premiér Igor Matovič sa stiahol do úzadia a na verejnosti vystupuje pomenej. Ani jeho nástupcovi premiérovi Eduardovi Hegerovi sa zatiaľ nepodarilo popularitu hnutia posunúť vyššie.

Slosiarik poukázal však na to, že nový premiér má vyššiu mieru dôvery ako jeho predchodca a podarilo sa mu trochu situáciu v rámci koalície stabilizovať. Umožnil pokračovanie koalície s cieľom, aby nedochádzalo k výrazným osobným napätiam, ktoré sa týkali Matoviča a Richarda Sulíka (SaS).

Zľava: Boris Kollár (Sme rodina), Igor Matovič (OĽaNO), Veronika Remišová (Za ľudí), Richard Sulík (SaS). Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.

„Nemyslím si však, že Heger je dnes tým politikom OĽaNO, ktorý dokáže zásadne zvrátiť vývoj preferencií. Skôr ho vnímam ako stabilizačný prvok koalície. OĽaNO sa dostalo niekde na svoje jadro voličov. Dostali sa na úroveň, kde sa v minulosti roky pohybovali, keď variovali od 6 do 10 percent,“ povedal Slosiarik.

Podľa neho úlohou Hegera je komunikovať s koaličnými partnermi vo vláde a snažiť sa udržať ju do riadnych volieb.