Most-Híd sa už podľa Baránka nebavil o smrti dvoch ľudí, ale o zachovaní tváre a koalície

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) – Béla Bugár vo štvrtok po štyroch – piatich hodinách rokovania nepovedal v podstate nič. Ak chceme, nájdeme tam skrytú hrozbu, že ak minister vnútra Robert Kaliňák nebude vymenený, v Moste vyvodia dôsledky. Avšak jediné dôsledky, ktoré si vie politický analytik Ján Baránek predstaviť, je odchod z koalície.

Spor s Bugárovým krídlom

Ako ďalej povedal pre SITA, Bugár jedným dychom dodal, že to zase nie je vec, pre ktorú treba obetovať vládu. Baránek si zároveň myslí, že sa predsedníctvo Mosta už ani nebavilo v tom duchu, že zomreli dvaja mladí ľudia, ale skôr sa bavili v tom duchu, ako si zachovať tvár aj koalíciu. „Neviem, o čom štyri – päť hodín hovorili, či o infraštruktúre na južnom Slovensku, lebo toto nedáva hlavu-pätu. Zrejme riešili krídlo ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej, asi riešili spor s Bugárovým krídlom, ktorý chce zachovať status quo,“ dodal Baránek.

Jediné, čo podľa neho stojí za povšimnutie je, že Most chce, aby bol tím vyšetrovateľov rozšírený o experta zo zahraničia.

Zvýšenie dôveryhodnosti vyšetrovania

V strane Most-Híd podľa predsedu Bélu Bugára pretrváva názor, že minister vnútra Robert Kaliňák by mal odstúpiť. Ako povedal novinárom po rokovaní rozšíreného predsedníctva, situáciu má v rukách Smer a na základe rozhodnutia Smeru zaujme stanovisko. „U nás o tom rozhoduje Republiková rada. Ak budeme vedieť výsledok, budeme musieť zvolať Republikovú radu. Nebudeme čakať dlho. Uvedomuje si to aj predseda Smeru,“ vyhlásil Bugár.

Podľa Bugára ak Kaliňák nebude odvolaný, v jeho strane to budú riešiť. Nemyslí si, že by bolo treba obetovať preto vládu.

Most-Híd chce, aby tím vyšetrovateľov vraždy novinára s priateľkou bol rozšírený aj o vyšetrovateľov zo zahraničia. Má to zvýšiť dôveryhodnosť vyšetrovania. Ak by tomu bránila legislatíva, strana je pripravená prijať zmeny zákonov. Podľa neho ľudia sú právom nahnevaní, ale Bugár je proti využitiu tohto hnevu na zvyšovanie napätia. „Vyzývam všetkých, aby svojím konaním neprilievali olej do ohňa,“ dodal.