Most-Híd volá po odstúpení Kaliňáka, na základe rozhodnutia Smeru-SD zaujme ďalšie stanovisko

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) – V strane Most-Híd podľa predsedu Bélu Bugára pretrváva názor, že minister vnútra Robert Kaliňák by mal odstúpiť.

Ako povedal novinárom po rokovaní rozšíreného predsedníctva, situáciu má v rukách Smer a na základe rozhodnutia Smeru zaujme stanovisko.

„U nás o tom rozhoduje Republiková rada. Ak budeme vedieť výsledok, budeme musieť zvolať Republikovú radu. Nebudeme čakať dlho. Uvedomuje si to aj predseda Smeru,“ vyhlásil Bugár s tým, že jeho strana nebude čakať do mája.

Podľa Bugára ak Kaliňák nebude odvolaný, v jeho strane to budú riešiť. Nemyslí si, že by bolo treba obetovať preto vládu. „Sme v tejto vláde. Riešime problémy v tejto vláde. Republikovú radu zvolám, keď to bude potrebné,“ dodal.

Most-Híd chce, aby tím vyšetrovateľov vraždy novinára s priateľkou bol rozšírený aj o vyšetrovateľov zo zahraničia. Má to zvýšiť dôveryhodnosť vyšetrovania. Ak by tomu bránila legislatíva, strana je pripravená prijať zmeny zákonov. Podľa neho ľudia sú právom nahnevaní, ale Bugár je proti využitiu tohto hnevu na zvyšovanie napätia. „Vyzývam všetkých, aby svojím konaním neprilievali olej do ohňa,“ dodal.